İstanbul Havalimanı'nda milyonlarca dolar harcanan sistem çalışmıyor

İstanbul Havalimanı'nda uçakların köprüye yaklaşmalarında kullanılan elektronik sistem, milyonlarca dolar harcanmasına rağmen bir gün bile çalıştırılamadı. Hürriyet gazetesinden Uğur Cebeci'nin haberine göre, sistemin çalıştırılamaması yüzünden bir teknisyen elindeki ışıklı çubuklarla en ilkel biçimde uçakların körüye yaklaşmasını sağlıyor. Bazen uçak biraz fazla ileri gidince kapı açılamıyor ve çağrılan push-back aracıyla geri itilerek hizaya getirilmeye çalışılıyor.





NTV'de yer alan haber şöyle: Genellikle halk arasında uçakların yanaştığı ve körük diye adlandırılan köprülere uçakların hassas yaklaşması gerekiyor. Köprü operatörü doğru yerde duran uçağa kolayca yaklaşmayı sağlıyor ve uçak hızla kapı açıp yolcusunu boşaltıyor.





OLAYIN BAŞLANGICI





Honeywell, 9 Mart’ta, İnternet sitesinde yaptığı açıklama ile İstanbul Havalimanı’nı inşa eden İGA firması ile Advanced Visual Docking Guidance System’ın (A-VDGS / Gelişmiş Görsel Kenetlenme Yönlendirme Sistemi) teslimine yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Honeywell, yeni havalimanının ana terminali için 114 adet A-VDGS imal etti. Bu tip sistemler genel olarak, pilotları basit görsel uyarılar vasıtasıyla yönlendirerek, uçakların havalimanındaki kapılara, hızlı ve güvenli bir şekilde yanaşmalarını sağlıyor. Firma, bu teknoloji sayesinde, yeni havalimanına gelen ve ayrılan uçakların verimli bir biçimde kapılara yanaşarak, kapıların kapasitesinin arttırılacağını açıklamıştı. Sistem, dünyanın birçok yerinde havalimanlarında kullanılıyordu. Honeywell Türkiye ve Orta Asya Yöneticisi o tarihte yaptığı açıklamada aynen şöyle diyordu: “Bizim A-VDGS’miz gibi bir akıllı teknolojiyi kullanarak, İGA, Dünya’nın en yoğunların birisi olacak havalimanında, kapasitenin yönetilmesi, gelecek operasyonların sorunsuz ilerlemesi ve daha da önemlisi yolcu güvenliğinin maksimize edilmesi konularında, oyunun ilerisinde kalabileceğini garanti altına alıyor.”





Ama öyle olmadı. Sistem neredeyse bir gün bile doğru çalıştırılamadı. Taraflar birbirlerini suçladılar. Zaman geçti, havalimanı tam kapasiteyle devreye alındı. Bu sistemin çalışmaması yüzünden ciddi aksamalar ve zaman kayıpları yaşanmaya başladı. İGA yani İstanbul Büyük Havalimanı şirketi Honeywell’den vazgeçerek yeni bir arayışa başladı. Bir Fin şirketiyle temasa geçildi. Doğan zararın miktarını bilmiyoruz ama bunun neresinden dönülürse o kadar kâr yazmaya başlayacağı da bir gerçek.