Jandarma fezlekesi, Soylu'yu yalanladı: 'Provoke edildiler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıda “provokasyon olmadığını” iddia etmesine karşın soruşturmayı yürüten Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’nın fezlekesinde gözaltına alınan şüpheliler için “olayı provoke ettiler” ifadesi kullanıldı.







Adliyeye çıkarılan sekiz şüpheli, serbest bırakılırken son olarak tutuklanan Osman Sarıgün de tahliye edildi.





Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, bu kişilerden Hacı Çataltepe, jandarmadaki ifadesinde “Cenaze namazını su deposunun üstünde yani boşluk kısımda kıldım. MİT’ten görevli bir kişi gelerek 'Bağırmayın cenazede' dedi. Osman Sarıgün’ün, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Yuh’ diye bağırdığını duydum" dedi.





Öte yandan soruşturmada da yeni gelişmeler yaşandı. gözaltına alınan şüphelilerden Cahit Köse için konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararı uygulandığı belirtiliyor.





Kılıçdaroğlu’nun aracına taş attığı görülen Ayşe adlı kadının da adli kontrol kararıyla serbest kaldığı kaydedilirken, tutulduğu “evi yaklamaları” yönünde bağıran Fatma Başaran’ın ise henüz gözaltına alınmadığı ifade ediliyor.





Cumhuriyet, soruşturma kapsamında Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’nın hazırladığı tutanakları ulaştı. Jandarmaya bağlı istihbarat ve TEM şube müdürlüklerinin çalışma yaptığı belirtilen tutanakta, Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırıya ilişkin yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 37 kişinin olaylara karıştığı tespit edildiği belirtiliyor.





Jandarma fezlekesinde ise saldırı anı anlatılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir grup vatandaş tarafından protesto edildiği daha sonra Kılıçdaroğlu tören alınan girerken yine vatandaşların bir kısmı tarafından protesto edildiğine dikkat çekiliyor.





Kılıçdaroğlu’na fiziki saldırının ise şehit cenazesinin mezarlık istikametine götürüldüğü sırada yapıldığı anlatılıyor.





Fezlekede, şunlar kaydediliyor:





“Yapılan araştırma neticesinde Kılıçdaroğlu’na fiziki müdahalede bulunan şahsın Osman Sarıgün olduğu tespit edilmiştir. İlçe jandarma komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera incelemesinde olaya karıştığı ve provoke ettiği değerlendirilen Hacı Çataltepe, Cahit Köse, Mehmet Küçük ve Hasan Karaveli isimli şahısların ifadeleri alınmıştır. Osman Sarıgün alınan ifadesinde sinirlenerek Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını kabul etmiştir. Hacı Çataltepe, Cahit Köse, Mehmet Küçük, Hasan Karaveli isimli şahıslar ise suçlamaları kabul etmemişlerdir."





Zanlılardan Hacı Çataltepe, MİT’ten görevli kişinin “Bağırmayın” uyarısı sonrası yaşananları ise şöyle aktarıyor:





"Namaz sonrası yürüyerek cenaze ile birlikte bende tabutu tutarak arkasından mezarlığa gittim. Cenaze sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin yakınına gittim. Benim mesafem eve 25 metre civarında idi. Evin çevresi kalabalıktı. Ben de olan olayları seyrettim."





Hasan Karaveli de jandarmadaki ifadesinde, cenaze namazının ardından evine gittiğini iddia etti. Şüpheli Cahit Köse, savcılık sorgusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geldiğini görmediğini öne sürdü.