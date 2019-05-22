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22 Mayıs 2019 09:26
İstanbul Havalimanı'nda kaza
THY'ye ait Sümela isimli Boeing 737 tipi uçağın kanadı taksi sırasında direğe çarptı ve 8.45 Ankara seferi iptal edildi
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İstanbul Havalimanı'nda 8.45'te Ankara seferini yapmaya hazırlanan THY'ye ait Sümela isimli Boeing 737 tipi uçağın kanadı taksi sırasında direğe çarptı. Habertürk'ün haberine göre; kaza nedeniyle sefer iptal oldu.
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