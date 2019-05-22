Samanyolu Haber /Gündem / Köprü mevzusunu Bilal'e anlatır gibi anlattılar: Geçenlere, geçmeyenlere... /22 Mayıs 2019 09:22

Köprü mevzusunu Bilal'e anlatır gibi anlattılar: Geçenlere, geçmeyenlere...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Osmangazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne dair dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

'Geçenlere geçemeyenlere'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, araç geçiş garantisi verilen köprülere dair 'Geçenlere, geçmeyenlere' başlıklı bir video yayınladı.

Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekerken köprü ücretlerinin hem vatandaşa hem de kamuya olan maliyetinin devam ettiği açıklandı.

KAMUYA MALİYETİ 4 MİLYAR TL

Karamollaoğlu'nun paylaştığı videoda Osmangazi Köprüsü'ne 32 aylık süre için yaklaşık 39 milyon araç garantisi verildiği belirtilirken ancak köprüden geçen araç sayısının yaklaşık 20 milyon olduğu açıklandı. Kamuya maliyetinin ise 4 milyar TL olduğu paylaşıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 30 aylık süre için yaklaşık 125 milyon araç geçiş garantisi verildiği belirtilirken, ancak köprüden geçen araç sayısının ise yaklaşık 37 milyon olduğu açıklandı. Kamuya maliyetinin ise 2 milyar 88 milyon TL olduğu açıklandı.


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'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

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