Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Atatürk Havalimanı'nı geçemedi /06 Haziran 2019 10:17

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Atatürk Havalimanı'nı geçemedi

İstenilen yolcu sayısına ulaşamayan İstanbul Havalimanı, küçük olduğu gerekçesiyle kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kaldı. Bu süreçte Türkiye’de havayoluyla seyahat edenlerin sayısı da geriledi.

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Dünyanın en büyük havalimanı olacağı iddiasıyla açılan İstanbul Havalimanı’nın hizmet verdiği yolcu sayısı, küçük olduğu gerekçesiyle kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kaldı.

Cumhruiyet'in haberine göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nda mayıs ayında 5 milyon 228 bin 447 yolcuya hizmet verildi. Geçtiğimiz yıl aynı ayda Atatürk Havalimanı’nda 5 milyon 490 bin 229 yolcuya hizmet verilmişti. Böylelikle düşüş oranı yüzde 4,76 oldu.

31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla seferlere başlanan ve 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde “Büyük Göç”ün gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı’nda 2019 yılı mayıs sonuna kadar (ilk 5 ayda) yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 506 bin 369, dış hatlarda 7 milyon 452 bin 218 olmak üzere toplamda 9 milyon 958 bin 587’ye ulaştı.

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN SAYISI AZALDI

Öte yandan Türkiye’de havayoluyla seyahat edenlerin sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,18 azalarak 74 milyon 205 bin 556’ya geriledi. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 13,7 düşerek 40 milyon 385 bin 204, dış hat yolcu trafiği turizmdeki artışa paralel olarak yüzde 7 artarak 33 milyon 698 bin 472 oldu.

İstenilen yolcu sayısına ulaşamayan İstanbul Havalimanı’nın iki yıllık kirasının 25 sene sonraya ötelendiği ortaya çıkmıştı.
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