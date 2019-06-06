Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçimi kaybetmeye kendini hazırlıyor... Gelir getiren mülkleri AKP’li belediyelere devrediyorlar /06 Haziran 2019 10:13

AKP seçimi kaybetmeye kendini hazırlıyor... Gelir getiren mülkleri AKP’li belediyelere devrediyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mülkiyetinde bulunan 20’ye yakın gelir getiren taşınmazının AKP’li Esenler Belediyesi’ne devredilmesi gündemde. Devredilecek yerler arasında kültür merkezleri ve İSPARK otoparklarının da bulunduğu iddia ediliyor.

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CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, özellikle para basan İSPARK'ın işlettiği açık ve kapalı otoparkları AKP'li ilçe belediyelerine devrederek İBB'yi gelir kaybına uğratmayı hedeflediklerini söyledi. Ataman, “Seçimi kaybedeceğini anlayan AKP böyle bir yöntem belirledi. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi tekrar kazanacağını gördüler, gözleri korktu. Elini koluna bağlamak için hazırlıklara başladılar” dedi. İSPARK'ın 2018 yılı cirosunun 351 milyon lira olduğunu hatırlatan Ataman, İBB'nin İSPARK'tan her ay toplam brüt gelirden katlı otoparklar için yüzde 15, yol üstü ve açık otoparklar için de yüzde 5 kira payı aldığını kaydetti.

‘YAZIŞMALAR BAŞLADI'

CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, ilk adımın İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun belediye başkanı olduğu Esenler'de atıldığını açıkladı. Sağ da şu bilgileri verdi: “Esenler Belediyesi, İBB mülkiyetinde bulunan ve büyükşehir belediyesi bütçesinden yapılan yaklaşık 20'ye yakın taşınmazın kendilerine bedelsiz devir edilmesi için İBB Emlak Daire Başkanlığı'na yazı yazdı. Emlak Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği de bir teklif hazırlayarak İBB Meclisi'ne sunacak. Kültür merkezleri, spor tesisleri, otoparklar bedelsiz olarak ilçe belediyesine devredilecek. AKP'nin oylarıyla devredilecek taşınmazlar arasında Esenler'deki Adem Baştürk Kültür Merkezi ve bu merkezin yakınındaki İSPARK'ın işlettiği kapalı otopark da var.”
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