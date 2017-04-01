İstanbul Halk Ekmek'te “duty free skandalı”

Halk Ekmek'in yurtdışına gönderilen personelinin duty free'lerde (Vergisiz alışveriş yapılan bölge) yaptığı harcamaların faturasını da kuruma ödettirdiği ortaya çıktı. Yurtdışına giden personelin Türkiye'deymiş gibi kesilen taksi paralarının da kurum kasasından karşılandığı belirlendi.

FAZLADAN ÇIKIŞ HARCI

Skandalı ortaya çıkaran Sayıştay'ın İstanbul Halk Ekmek (İHE) şirketi raporunda yer alan tespit şöyle: “Yönetim Kurulu Kararı ile 20 Ekim-20 Kasım 2015 tarihleri arasında Almanya'da eğitim faaliyeti için görevlendirilen kişiler ile 9 Ocak 2015 tarih ve 15/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Fransa ve Almanya'ya görevli gönderilen personele Seyahat Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak özel giderlerin ödendiği tespit edilmiştir. 29 Ocak 2015 tarih ve 029-1930 fiş No'lu mahsup fişi ile duty free gideri, 23 Kasım 2015 tarih ve 1123-01437 fiş No'lu mahsup fişi ile; klinik ücreti ve duty free gideri, 25 Kasım 2015 tarih ve 1125-01905 No'lu mahsup fişi ile eğitime giden personelin eğitimde bulundukları sürede Türkiye'de taksi ücretinin ödendiği tespit edilmiştir. Ayrıca yurtdışına çıkış ile ilgili olarak eklenen yurtdışına çıkış harcı pullarının görev tarihi dışında 1 Kasım 2015 tarihinde de 3 adet fazladan ödendiği görülmüştür.”

Sayıştay'ın uyarısı üzerine İHE, “İfade edilen tutarlar yansıtma faturası tanzim edilerek ilgili kişilerden tahsil edilmiştir” açıklamasını yaptı. Sayıştay da, “Tahsil edilip edilmediği takip edilecektir” diyerek konunun takipçisi olacağını duyurdu.