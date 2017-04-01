Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin isteğine Almanya’dan itiraz! /01 Nisan 2017 09:10

ABD’nin isteğine Almanya’dan itiraz!

NATO'nun ve ABD hükümetinin talebine Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "gerçekleşebilecek bir talep değil" cevabını verdi.

ABD’nin isteğine Almanya’dan itiraz!

Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında, ABD’nin “AB’nin, NATO için yaptığı harcamaları artırması; yıllık toplam hasılasının yüzde 2’sini ittifaka ayırması” talebi destek bulmadı.

70 MİLYAR EURO’YA TEKABÜL EDİYOR”

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’nin, “yüzde 2” ile ifade ettiği miktarın “70 milyar euro”ya karşılık geldiğine dikkat çekerek, “Almanya’da hiç kimsenin, bu talebin gerçekleşebilecek bir talep olduğunu söyleyebileceğini sanmıyorum” dedi.

“TRUMP, NATO ZİRVESİNDE GÜNDEME GETİRECEK”

ABD’nin yeni Savunma Bakanı Rex Tillerson ise, katıldığı ilk NATO toplantısında, ülke olarak bu taleplerinden vazgeçmediklerini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 25 Mayıs’ta düzenlenecek NATO zirvesinde konuyu yeniden gündeme getireceğinin altını çizdi.
Tillorson, “Avrupalı müttefiklerimizin, ittifaka olan bağlılıklarını göstermelerini umuyoruz. Hedeflere uyum yönünde planların yapıldığını görmek istiyoruz” dedi.

HÜKÜMET ASKERİ HARCAMALARI ARTIRMAK İSTİYOR
Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu tepkisine karşın, Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin’de yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını daha da artırma konusundaki kararlılığından geri adım atma niyetinde olmadığını, Alman silahlı kuvvetlerini daha da güçlendirmenin gerekli olduğuna inandıklarını söyledi.
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