Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu kuryesine ev kiralayan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ile ilgili skandal karar /07 Şubat 2017 16:11

Uyuşturucu kuryesine ev kiralayan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ile ilgili skandal karar

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ö.C. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika… İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı için flaş suçlama

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. ‘nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı’nda savcıya ifade verdi. Savcı Ö.C’yi “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. 

Ö.C. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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