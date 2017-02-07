Donald Trump kendisini destekleyen şerifleri Beyaz Saray'da ağırlayacak

Trump çoğu kendi destekçisi olan 10'dan fazla şerifi göç konusu dahil kanun uygulamaları konularını ele almak üzere Beyaz Saray'a davet etti.



Trump'ın davet ettikleri arasında 'Müslüman teröristlerin ABD'ye Meksika sınırından girdiğini' savunan Wyoming Şerifi Danny Glick, "Trump, Amerikalıların duymak istediklerini söylüyor" diyen Teksas Şerifi Harold Eavenson ve Trump'ın 'vatanseverlik baharı' başlattığını savunan Milwaukee Şerifi David Clarke da bulunuyor.





45 dakika ile 1 saat arasında sürmesi beklenen görüşmede öncelikli olarak göç konusu ele alınacak.





Toplantıda ayrıca Trump'ın federal sınırdışı etme yasalarına uymayı reddederek 'sığınak' vazifesi gören kentlerin yerel yönetimlerinin cezalandırılmasına yönelik başkanlık kararnamesinin gündeme gelmesi, şeriflerin de cezaevlerindeki hükümlülerin akıl sağlığı ve federal hükümetin yerel kanun uygulayıcılarına askeri ekipman sağlaması programını gündeme getirmeleri bekleniyor.





ŞERİFLİK NEDİR?





Amerika Birleşik Devletleri'ne has bir uygulama olan Şerif küçük kasabalarda seçimle gelen güvenlik sorumlusu. Küçük kasabalarda kanunların uygulanmasından sorumlu olan şerifler polis müdürü ya da jandarma komutanı benzeri, en yüksek resmi görevlidir. Şerif'in ofisinde görevli diğer memurlara da polis değil, "şerif yardımcısı" denir.

