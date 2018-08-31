Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul depreminde konuşulmayan ihtimal: Tsunamide Ataköy ve çevresi biter /31 Ağustos 2018 12:13

İstanbul depreminde konuşulmayan ihtimal: Tsunamide Ataköy ve çevresi biter

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 15 yıl içinde meydana geleceği ileri sürülen İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu konuda yetkin ve uzman biri olarak şunu söyleyebilirim: Marmara, kapalı deniz olmasına rağmen tsunami tehlikesi barındırıyor" dedi.

SHABER3.COM

Sigortacı gazetesine konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depreminin büyük dalgalara neden olabileceğini söyledi.
"Olası İstanbul depremi, büyük ihtimal Marmara Denizi'nde olacak. Tsunami benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi" ifadesini kullanan Ersoy, "Bu konuda yetkin ve uzman biri olarak şunu söyleyebilirim: Marmara, kapalı deniz olmasına rağmen tsunami tehlikesi barındırıyor" diye konuştu.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Dalga yüksekliği Marmara'da 3 ile 6 metre arasında olabilir. Ama bir metrelik bir tsunami dalgasının İstanbul sahillerinden yüz metre içeri girmesi, sahildeki bütün arabaların denize çekilmesi anlamına geliyor. Bu yetmez mi? Mesela Ataköy dümdüz bir yer. Suyun önünde duvar olacak hiçbir şey yok. Tsunami dalgası Ataköy'ün sonuna kadar ilerleyecektir. Binalar sağlam olabilir ama deprem sonrası dışarı çıkmış insanlar sokağa taşan dalgalardan etkilenebilir. Tsunami dalgasıyla insanlar ölebilir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul depreminde konuşulmayan ihtimal: Tsunamide Ataköy... Sonraki Haber >>

"Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor"

Bu zulmün ta kendisidir!

Bu zulmün ta kendisidir!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:19