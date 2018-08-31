Danıştay tetikçisine yıllar sonra müebbet geldi

Daha önce Ergenekon davasıyla birleştirilen ancak AKP ve Ergenekon sanıklarının yaptığı işbirliğiyle bozulan davadan ayrılan Danıştay cinayeti davasında karar çıktı.

Tetikçi sanık Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verildi.





Alparslan Arslan’ın 17 Mayıs 2006 sabahı Danıştay İkinci Dairesi’ne saldırı düzenlemiş, saldırıda başından yaralanan Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, Daire Başkanı Mustafa Birden’in de aralarında bulunduğu dört kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.







