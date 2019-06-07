Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’dan büyük alanı ranta açtılar /07 Haziran 2019 22:14

İstanbul’dan büyük alanı ranta açtılar

2004’ten bu yana orman alanı kapsamı dışına çıkarılarak ranta açılan saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekare.

SHABER3.COM

Türkiye Ormancılar Derneği’nin (TOD) hazırladığı ‘Türkiye Ormancılığı: 2019’ isimli rapora göre, 2004’ten bu yana orman alanı kapsamı dışına çıkarılarak ranta açılan saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekare. Rakam 5 milyar 461 milyon metrekare olan İstanbul’un yüz ölçümünü bile geçiyor.

TOD’un 2’nci Başkanı Hüsrev Özkara başkanlığında, Prof. Dr. Kenan Ok’un bilimsel koordinatörlüğünde ve Kubilay Özyalçın’ın raportörlüğünde sekiz ayda tamamlanan raporda, 2018’de kabul edilen 7139 sayılı torba yasayla orman talanının daha da kolaylaştığına dikkat çekildi.

Raporun verilerine göre, ranta açılan 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekarelik sahanın 165 milyon metrekaresini madencilik için özel şirketlere tahsis edilen ormanlar oluşturuyor. Üstelik 2005, 2007, 2014 ve 2017’de ağaçlandırılan alanlardan daha fazla orman alanı başka kullanımlar için şirketlere verilmiş.

‘2B yasasıyla birlikte orman yangınları arttı’

2003-2017 yılları arasında 1 milyar 245 milyon 190 bin metrekarelik orman alanının yandığı kaydedilen raporda, 2B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin yasanın çıktığı 2012 ve 2013 yıllarında kasten çıkartılan yangınların en yüksek seviyeye ulaştığı vurgulandı.

1997-2017 yılları arasındaki 20 senelik sürede kasten çıkartılan orman yangınlarının ortalaması 972 iken, 2B yasasının çıktığı 2012’de kasten çıkartılan orman yangını sayısı 1615’e yükseldi. 2013’te ise bu sayı 1478 oldu.
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