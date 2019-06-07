İsveç'te patlama: 25 kişi yaralandı

İsveç’in güneyindeki Linkoping kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. 25 kişinin hafif yaralandığı patlamanın sebebi henüz tespit edilmedi. Yetkililer ise kent merkezindeki patlamanın ardından olay yerine bir bomba imha ekibinin gönderildiğini ve soruşturma açıldığını açıkladı. Polis sözcüsü Asa Willsund, terör bağlantısına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.







İsveç kamu radyosunun haberine göre, patlama sırasında konut olarak kullanılan beş katlı bir binanın balkonları ve pencereleri hasar gördü; yakındaki başka binalarda da zarar yaşandı. Olay yeri polis kordonu ile çevrilirken, hafif yaralandığı belirtilen 19 kişi hastaneye kaldırıldı.