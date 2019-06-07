Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te patlama: 25 kişi yaralandı /07 Haziran 2019 22:02

İsveç'te patlama: 25 kişi yaralandı

İsveç'in Linkoping kentinde bir binada patlama meydana geldi. 25 kişi yaralandı.

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İsveç’in güneyindeki Linkoping kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. 25 kişinin hafif yaralandığı patlamanın sebebi henüz tespit edilmedi. Yetkililer ise kent merkezindeki patlamanın ardından olay yerine bir bomba imha ekibinin gönderildiğini ve soruşturma açıldığını açıkladı. Polis sözcüsü Asa Willsund, terör bağlantısına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

İsveç kamu radyosunun haberine göre, patlama sırasında konut olarak kullanılan beş katlı bir binanın balkonları ve pencereleri hasar gördü; yakındaki başka binalarda da zarar yaşandı. Olay yeri polis kordonu ile çevrilirken, hafif yaralandığı belirtilen 19 kişi hastaneye kaldırıldı.
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