O yasak kesinleşti!

ABD’den Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye yasak!





ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, geçici yasak kapsamına giren ülke ve şehirler şöyle: Türkiye, İstanbul; Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi ve Dubai.





Güvenlik tehdidi sonucu verildiği öne sürülen talimatın, bugün yürürlüğe konacağı ve ne kadar süre yürürlükte kalacağı bilinmiyor.





NBC News’ün haberine göre; yasakla ilgili ayrıntılar bugün netleşecek. Haberde, alınan istihbaratlara yönelik düzenli olarak güvenlik kurallarında böylesi değişikliklerin yapıldığı öne sürüldü.





Dizüstü bilgisayarlar ise uzun bir süredir endişe kaynağı. Türkiye’deki havalimanlarında da dizüstü bilgisayarlar aranıyor. Fakat uçuş güvenliği prosedürlerini bilen eski bir yetkili, söz konusu tehdidin ABD için yeni olmadığını söyledi.





ABD’NİN MÜTTEFİKİ OLAN ÜLKELER







Yasak, Ortadoğu merkezli iki hava yolu şirketinin yolcularına söz konusu kısıtlamaya ilişkin uyarıda bulunmasıyla ortaya çıktı.





New York’ta bulunan JFK Uluslararası Havalimanı’nda bulunan Suudi Arabistan Havayolları’ndan bir yetkili, Buzzfeed’e yaptığı açıklamada, yasağın hemen başlayacağını ve cep telefonu hariç tüm elektronik eşyaların bu kapsamda bulunduğunu söyledi.





Buzzfeed’in haberinde yasak kapsamına giren ülkelerin ABD’nin müttefiki olduğu vurgulandı. Türkiye’nin NATO üyesi, Mısır’ın Amerika’dan en çok askeri yardım alan ülkelerden olduğu, Katar’ın ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın İleri Harekât Üssü’ne evsahipliği yaptığı belirtildi.





THY YASAĞI DOĞRULADI





THY’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir.”

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