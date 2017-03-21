Arınç: Arkamızda durmadınız

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında yaşanan tartışma, Başbakan Binali Yıldırım’ın eski bakanlarla yaptığı toplantıya yansıdı. Arınç, Yıldırım’a “Gökçek ve trollere karşı bizi savunmadınız, arkamızda durmadınız” dedi. Gökçek’i aradığını ve uyardığını belirten Yıldırım, bu tartışmaları doğru bulmadığını, partiye zarar verdiğini söyledi.







Başbakan Binali Yıldırım, dün AKP hükümetlerinde görev yapan eski bakanlarla kahvaltıda bir araya geldi, ardından da MYK’yi topladı. Toplantıya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu katılmadı. Edinilen bilgiye göre Yıldırım, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra eski bakanların referandum süreci ve partinin kampanyasıyla ilgili olarak görüş ve önerilerini dinledi. Partide “eski-yeni” gibi bir ayrımın olmadığını anlatan Yıldırım, “Partimiz vefa ve erdemliler hareketidir. Bizim partimizde emeklilik yoktur. Çalışmak için bizim görev vermemizi beklemeyin, hepiniz görevlisiniz. Birlik ve beraberlik içinde sahada olalım” dedi.





‘Bu hamur kaldırmaz’





Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, evet oyunun önde olduğunu, kararsız kesimin karar verdikçe evet oylarının arttığını savundu. Referandum sonucuna ilişkin, bazı bakanların “yüzde 65-70” oranında evet çıkacağı yönündeki tahminleri üzerine bir bakanın, “Bu hamur o kadar su kaldırmaz” diye espri yaptığı öğrenildi.





Yıldırım’a tepki





Bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile tartışan eski Başbakan Yardımcısı Arınç, konuyu gündeme getirdi. Arınç’ın “Gökçek ve trollere karşı bizi savunmadınız, arkamızda durmadınız” diye sert konuşması üzerine Yıldırım, Gökçek’i aradığını ve uyardığını söyledi. Yıldırım, “Bunlar doğru değil, partiye zarar veriyor” dedi.





Bazı bakanlar, partinin kampanya dilini, Hollanda ile yaşanan kriz sürecini, bazı partililerin hayır oyu verecek seçmene yönelik kullandığı dili eleştirdi. Bir bakan, Hollanda ile yaşanan süreci eleştirerek “Tansiyonun düşürülmesi lazım. Bunlar iyi değil” dedi. Bazı partililerin ‘hayır’ oyu vereceklere yönelik söylem ve üslubunun eleştirilmesi üzerine Yıldırım, “Bunlarla ilgili gereken işlemi yaptık” diye konuştu.





‘17 Nisan’da görüşürüz’





Arınç, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vermekten kaçınarak, “Güzel toplantı oldu, faydalı bir görüşme oldu” demekle yetindi. Arınç, referandumla ilgili sorulara “17’sinden (Nisan) sonra görüşürüz” yanıtını verdi.





Cumhuriyet