Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da beş metro hattına fazladan 1 milyar 193 milyon lira ödenecek /22 Ekim 2017 12:05

İstanbul’da beş metro hattına fazladan 1 milyar 193 milyon lira ödenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, martta ihale ettiği beş metro hattında şirketlere keşif bedelinin (uzmanların hesapladığı resmi maliyet) 1 milyar 193 milyar lira üzerinde ödeme yaptığı öne sürüldü.

SHABER3.COM


Cumhuriyet Yazarı Çiğdem Toker bugünkü yazısında önemli bir açığı dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro ihalelerini gündeme getiren Toker'e göre fazladan ödenen para inanılmaz boyutta. 

İşte Toker'in değerlendirmesi 

“Mesela 3 Mart 2017 tarihli ihaleler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı şu 5 metro hattını ihale etmişti:

Kirazlı/Halkalı, Ümraniye/ Ataşehir/Göztepe, Çekmeköy/ Sancaktepe/Sultanbeyli, Kaynarca/ Pendik/Tuzla, Başakşehir/Kayaşehir

İBB bu hatlarda, hepimizin vergilerinden oluşan yaklaşık maliyetin yüzlerce milyon TL üzerinde verilen teklifleri kabul etti. 

Misal, “yaklaşık keşif” 2.1 milyar TL mi? Şirket 2.4 milyar TL veriyor, İBB de kabul ediyor.

Peki, nereye gidiyor bu aradaki 300 milyonluk fark?

Fazla tutarın ne kadarı -hadi iyimserlikten ölelim- enflasyondan kaynaklanan maliyet artışı?

Sonuç: Beş hat için bağıtlanan fazla teklif tutarı: 1 milyar 193 milyon.

Yazıyla: BİR MİLYAR YÜZDOKSANÜÇ MİLYON LİRA.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul’da beş metro hattına fazladan 1 milyar 193... Sonraki Haber >>

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:37