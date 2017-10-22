İstanbul’da beş metro hattına fazladan 1 milyar 193 milyon lira ödenecek





Cumhuriyet Yazarı Çiğdem Toker bugünkü yazısında önemli bir açığı dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro ihalelerini gündeme getiren Toker'e göre fazladan ödenen para inanılmaz boyutta.





İşte Toker'in değerlendirmesi





“Mesela 3 Mart 2017 tarihli ihaleler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı şu 5 metro hattını ihale etmişti:





Kirazlı/Halkalı, Ümraniye/ Ataşehir/Göztepe, Çekmeköy/ Sancaktepe/Sultanbeyli, Kaynarca/ Pendik/Tuzla, Başakşehir/Kayaşehir





İBB bu hatlarda, hepimizin vergilerinden oluşan yaklaşık maliyetin yüzlerce milyon TL üzerinde verilen teklifleri kabul etti.





Misal, “yaklaşık keşif” 2.1 milyar TL mi? Şirket 2.4 milyar TL veriyor, İBB de kabul ediyor.





Peki, nereye gidiyor bu aradaki 300 milyonluk fark?





Fazla tutarın ne kadarı -hadi iyimserlikten ölelim- enflasyondan kaynaklanan maliyet artışı?





Sonuç: Beş hat için bağıtlanan fazla teklif tutarı: 1 milyar 193 milyon.





Yazıyla: BİR MİLYAR YÜZDOKSANÜÇ MİLYON LİRA.”