Türkiye'yi utandıracak kirli çamaşırlar ortaya dökülecek









CNBC’ye konuşan adı açıklanmayan kaynak, “Mahkeme sonunda muhtemelen çok fazla kirli çamaşır ortaya dökülecek. Bu, Türkler için çok yüz kızartıcı olacak” diye konuştu.





ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin zaten gergin olduğunu vurgulayan CNBC,Ankara’nın siyasi seçkinleriyle bağlantılı bir işadamının (Reza Zarrab) New York’ta yapılacak duruşmalarında durumun daha da kötüye gidebileceğinin düşünüldüğünü öne sürdü.





‘Sarraf bildiklerini itiraf edebilir’





Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, New York’ta kara para aklamakla suçlanan Reza Zarrabın, kurduğu suç şebekesiyle ilgili planları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin bildiği yönünde bazı itiraflarda bulunabileceği ihtimalinden söz edildi. Aynı zamanda bir Türk kamu bankasının da Reza Zarrab ile ilişkilendirdiği belirtiliyor.





Ayrıca Zarrab’ın avukatlarından eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin, Türkiye’de tutuklu olan bazı Amerikalılarla takas yapılması konusunda Erdoğan’la gizli bir görüşme gerçekleştirdiği yazıyor.





‘İncirlik askeri hava üssünün geleceği riskli’





CNBC haberinde iki ülke arasında yaşanan gerginlikle ilgili çeşitli uzmanların görüşlerine de yer verdi.





CNBC’ ye konuşan uzmanlar, “Türk-Amerikan ilişkileri Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal etmesinin ardından Kongre’nin silah ambargosu uyguladığı 1974’ten bu yana en düşük noktada” görüşünü savundu.





Haberde İncirlik hava üssünün, Afganistan’daki koalisyon güçlerinin operasyonlarına destek verdiği, ABD öncülüğünde IŞİD’ e karşı verilen mücadelede bir merkez oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca Avrupa’daki en büyük Amerikan nükleer silah stokunun İncirlik’te olduğu belirtildi. Ancak Türkiye’nin, ocak ayı içerisinde ABD ve İncirlik’teki koalisyon askeri operasyonlarını sorguladığı ve 2016 yılında hava üssünün elektriğinin kesildiği belirtildi. 1950’li yıllardan bu yana ABD tarafından kullanılan stratejik İncirlik hava üssünün, iki NATO müttefiki arasında askeri ilişkilerin geldiği noktadan sonra, geleceğiyle ilgili riskler taşıdığı kaydedildi.





‘Bozulan ilişkilerin onarılması zaman alır’





İncirlik’in stratejik önemini vurgulayan uzmanlardan, Amerikan Enterprise Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda savunma politikası uzmanı Thomas Donnelly, “İncirlik büyük bir kayıp olur, ancak zaman içinde ve bir süre sonra bu durum telafi edilebilir. Türkler’le daha önceden oldukça iyi stratejik ortaklıklar kurulmuş olsa da, son gelişmelerde çözülmekte olan bazı şeylerin yeniden düzeltilmesi kolay olmayacaktır.” dedi.





Haberde Türkiye konusunda bazı endişeli düşüncelerin olduğu belirtilerek, ABD’nin bölgede alternatif bir hava üssü bakması gerektiği görüşünün de ortaya atıldığı ifade edildi.





Dış İlişkiler Konseyi (CFR) adlı düşünce kuruluşunun Ortadoğu ve Afrika çalışmalarının kıdemli uzmanlarından Steven Cook, iki ülke arasında, İncirlik ve F-35 projesi de dahil, ilişkinin temel ilkelerinin açıkça sorgulaması gerektiğini belirterek, “Türklere baskı yapıldığında yaklaşımlarını değiştirme eğilimine giriyorlar” dedi.





‘ABD ve Türkiye arasındaki görüş ayrılığı NATO operasyonlarını etkilemiyor’





CNBC haberinde adı açıklanmayan bir NATO görevlisinin görüşlerine de yer veriliyor. NATO görevlisi, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye Afganistan, Kosova ve Ege Denizi de dahil olmak üzere NATO operasyonlarına önemli katkılar sağladı. IŞİD’ e karşı düzenlenen operasyonlar için önemli hava sahalarına sahip. ABD ve Türkiye arasındaki görüş ayrılıklarının, düzenlenen NATO operasyonları üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Sağlam ittifak, karşılıklı saygı ise ittifakımızın kalbini oluşturuyor” dedi.





‘İki ülke arasında husumet var’





Washington merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSIS) Türkiye Projesi’nin kurucu direktörü Bülent Alirıza, iki ülke arsındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Her iki taraf arasında husumet var” diye konuştu.