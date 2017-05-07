İstanbul Aksaray'da silahlı çatışma





Olay, Vatan Caddesi üzerinde saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vatan caddesi üzerinde Suriyeli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. O bölgede görevli Önleyici Hizmetler’de görevli bir polis memuru kavgaya müdahale etmek istedi. O sırada patlayan silahlardan bir kurşun polis memurunun bacağını isabet etti. Olayda 2 kişi daha yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hasatnesi’ne kaldırıldı. Kavga eden iki gruptan birkaç kişi gözaltına alındı.