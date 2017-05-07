Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Aksaray'da silahlı çatışma /07 Mayıs 2017 20:07

İstanbul Aksaray'da silahlı çatışma

Fatih’te, Suriyeli iki grup arasındaki silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile 2 kişi yaralandı. İki gruptan da gözaltına alınanlar oldu.

İstanbul Aksaray'da silahlı çatışma

Olay, Vatan Caddesi üzerinde saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vatan caddesi üzerinde Suriyeli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. O bölgede görevli Önleyici Hizmetler’de görevli bir polis memuru kavgaya müdahale etmek istedi. O sırada patlayan silahlardan bir kurşun polis memurunun bacağını isabet etti. Olayda 2 kişi daha yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hasatnesi’ne kaldırıldı. Kavga eden iki gruptan birkaç kişi gözaltına alındı.
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