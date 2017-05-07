Samanyolu Haber /Gündem / Glütensiz beslenme zararlı mı? /07 Mayıs 2017 17:08

Glütensiz beslenme zararlı mı?

Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar tahıllardan uzak durup glütensiz beslenenleri uyardı: Kalp sağlığına zararlı

Glütensiz beslenme zararlı mı?

Yapılan bir araştırma göre glütensiz beslenme sanıldığı kadar sağlıklı değil, hatta kalp sağlığını etkileyebiliyor. Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, buğday, arpa ve çavdardan uzak durulan glütensiz beslenme tarzının kalp hastalığı riskini artırdığını ortaya koydu.

26 yıl süren ve kalp hastalığı sonucu yaşamını yitiren 110 binden fazla Amerikalının izlendiği çalışmanın sonuçları, tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlandı.

Araştırmada tam tahıllı gıdalarla beslenenlerin kalp hastalıkları sonucu ölme riskinin daha düşük olduğu görüldü.

Glüten araştırmasını yürüten ekip, dikkat çekici bir uyarıda da bulundu. Glütene hassasiyeti olan Çölyak hastaları dışında, glütensiz beslenmek isteyenlerin teşvik edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Glütensiz beslenme nedir?

Çölyak hastalığının tedavisi için kullanılan glütensiz beslenme, arpa, buğday, çavdar gibi glüten proteinini içeren tahıllardan uzak durulmasını içeriyor.

Bu hastalığa sahip olanların, Batılı ülkelerde nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

Ancak oyuncu Gwyneth Paltrow ve Victoria Beckham gibi ünlüler sayesinde glütensiz beslenme giderek yaygın hale geldi.

Yüzde 12'lik bir kesim, faydalı olduğunu düşündüğü için glütensiz beslenmeye özen gösteriyor.

Bu perhize özel üretilen gıdalarla glütensiz akımının, 2020 yılına kadar 11 milyar dolarlık bir pazara dönüşmesi bekleniyor.
<< Önceki Haber Glütensiz beslenme zararlı mı? Sonraki Haber >>

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:50:47