Samanyolu Haber /Gündem / İşsizlik rakamları sendikaları ikna edemedi ' TUİK'in açıklamaları izaha muhtaç' /20 Ağustos 2019 09:20

İşsizlik rakamları sendikaları ikna edemedi ' TUİK'in açıklamaları izaha muhtaç'

DİSK-AR, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, İŞKUR verilerindeki tutarsızlıklara dikkat çekerek, verilerin açıklamaya muhtaç olduğunu duyurdu.

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), İŞLUR'un Temmuz 2019 kayıtlı işsiz sayılarına ilişkin verilerini yorumladı.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, verilerin izaha muhtaç olduğu belirtilerek, verilerde tutarsızlıklar olduğu söylendi.


'SGK VERİ AÇIKLAMIYOR, İŞKUR VERİLERİ İZAHA MUHTAÇ'

Yapılan açıklama şöyle:

"İŞKUR Temmuz 2019 kayıtlı işsiz sayılarını açıkladı. Haziran 2019'da 4 milyon 418 bin olan kayıtlı işsiz sayısı 379 bin kişi azalarak 4 milyon 39 bine gerilemiş. Ancak İŞKUR'un son bir ayda işe yerleştirdiği işsiz sayısı ise sadece 158 bin.

İŞKUR son bir ayda 158 bin işsizi işe yerleştirdiğini açıklarken, kayıtlı işsiz sayısını ise 379 bin azaltmış. Son bir ayda hiç kimse İŞKUR'a kayıt yaptırmamış olsa bile geriye 221 bin kayıtlı işsiz kalıyor. Bu işsizler nereye gitti? İŞKUR verileri izaha muhtaç!

Haziran ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 333 bin artmıştı. Haziran'da 333 bin artan kayıtlı işsiz sayısı nasıl oluyor da Temmuz'da 379 bin azalıyor? Bu veriler izaha muhtaç!

Kamu sosyal verilerinde kalite ve şeffaflık sorunu giderek ciddi bir hal alıyor. SGK veri açıklamıyor. İŞKUR verileri ise izaha muhtaç!"
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