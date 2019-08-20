Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankası'nın Venezuella kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama /20 Ağustos 2019 09:22

Ziraat Bankası'nın Venezuella kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin de Venezuela’ya yaptırım uygulayan ülkelere dahil olmasına dair topu özel sektöre attı. Aksoy, Türkiye’nin hala Venezuela’nın yanında olduğunu iddia etti.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye-Venezuela ilişkileri hakkında son günlerde medyada yazılanlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Aksoy, açıklamasında Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkilerinin, içişlerine karışmama, devletlerin egemenlik haklarına, halk iradesine ve demokrasiye saygı ilkeleri ile karşılıklı çıkarlara dayandığını iddia etti.

Aksoy, Türkiye'nin Venezuela ile ilgili sorunların çözümünde bugüne kadar hep diyalog yolunu vurguladığını belirterek, "Meşru hükümetleri ve anayasal rejimleri devirmek için dış müdahaleye, demokratik olmayan yöntemlere başvurulmasına ve tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı olduğumuzu, diğer taraftan, Venezuela ile ilgili sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme giden tek yolun anlamlı ve kapsayıcı diyalogdan geçtiğini bugüne kadar hep vurguladık" dedi.

ÖZEL SEKTÖRÜN TUTUMUNUN KENDİLERİYLE ALAKASI YOKMUŞ

Türkiye'deki özel sektör ve kurumlarca Venezuela'yla ilgili alınan kararları ticari tercih olarak niteleyen Aksoy, bu kararların Türkiye-Venezuela ikili resmi ilişkilerinden bağımsız olduğunu belirtti.

Aksoy’un açıklamasında “ABD'nin Venezuela'ya yönelik tek taraflı kapsamlı yaptırımları nedeniyle, özel sektör ve kurumlarca alınan bazı kararlar, ticari tercihler olup, bunlar Türkiye-Venezuela ikili resmi ilişkilerinden bağımsızdır" şeklinde konuştu.
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