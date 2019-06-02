Samanyolu Haber /Dünya / İsrail uçakları Suriye'yi vurdu: 3 asker öldü /02 Haziran 2019 11:08

İsrail uçakları Suriye'yi vurdu: 3 asker öldü

İsrail uçakları, Golan'dan geldiği öne sürülen bir saldırıya yanıt olarak Suriye'yi bombaladı. Saldırıda 3 Suriyeli asker hayatını kaybetti

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İsrail, Golan Tepeleri'nden saldırı yapıldığını öne sürerek, Suriye'yi vurdu. Suriye hava savunması atılan füzelerin bir kısmını imha ederken, kimi bombaların hedefe ulaştıkları açıklandı.

SANA'nın haberine göre İsrail saldırılarında en az 3 Suriyeli asker yaşamını yitirirken, 7 asker de yaralandı.

Şam'ın güneybatısında patlama sesleri duyulurken, Suriye ordusu Golan'dan saldırı yapıldığı iddiasını kabul etmedi.

İsrail'in Suriye ordusuna ve Suriye yanlısı güçlere sıklıkla hava saldırıları düzenlediği, bunlara gerekçe olarak "kendisine yapılan saldırıları" gösterdiği biliniyor.
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