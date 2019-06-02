Havuz Medyasına göre af değil ceza indirimi geliyor









Erdoğan, katıldığı "10 bin hatim 100 bin dua" isimli etkinlikte yaptığı konuşmasında, af taleplerine karşılık, "Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Ama herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" yanıtını verdi.





Ancak AKP'nin bir af değil, infaz yasasında yapılacak bir değişiklikle ceza indirimi planladığı ortaya çıktı.





Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, cezasının yüzde 50'sini çeken serbest bırakılacak ancak bu kapsama 'terör suçluları' girmiyor. Tecavüz, kadına ve çocuğa şiddet suçlarının ise cezası artacak.





İnfazlarında indirim yapılmayacak suç kapsamı içinde terör, uyuşturucu, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar var.





Hatta AKP bu konuda başlattığı çalışmanın sonuna bile geldi. Habere göre, Ceza İnfaz Kanunu’nda (CİK) yapılacak değişiklikler seçim sonrası Meclis gündemine gelse de yasalaşması Ekim sonrasına kalacak.





AKP'li hukukçular ve Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrasında Meclis'e gelecek düzenlemeye göre, cezaevlerinde kalma sürelerinin düşürülmesi, bazı suçların para cezasına çevrilebilmesi gibi düzenlemeler var.





Mevcut kanuna göre terör suçluları cezalarının dörtte üçünü, adli suçlular ise üçte ikisini çekerken, terörden hüküm giyenlerin ceza süreleri sabit kalacak. Bu da 'FETÖ' suçlamasıyla hüküm almışların cezaevlerinden çıkamayacağı anlamına geliyor.





Adli suçlarda ise 10 yıl ceza alan biri 6 yıl 6 ay hapis yatarken, bu süre yeni yasayla birlikte beş yıla düşecek. Cezasının yarısını yatanlar ise şartlı tahliye edilecek. Ekonomik suçların ise para cezasına çevrilmesi söz konusu.





Kadın ve çocuğa yönelik tecavüz, şiddet suçlarının cezaları ise artırılacak. Alt sınır kadın cinayetlerinde 40, çocuk cinayetlerinde 50 yıla kadar çıkarılabilecek.





Hırsızlık suçluları da yeni düzenleme ile daha fazla ceza alacak. Cezaevine girmeden salıverilen hırsızlar artık mutlaka cezaevinde kalacak.





Habere göre, nafaka ve icra yoluyla çocuk teslimi konusunda da yeni düzenlemeler yolda.





Gazetenin bir başka haberine göreyse, 100 bin kişi yakında tahliye edilecek.





Konuyla ilgili, "Bu kurumların kapasitesinin ise 221 bin 932 kişi olduğu belirtiliyor. Ancak, şu anda cezaevlerinde kapasitenin üzerinde yaklaşık 50 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Yapılacak ceza indirimi düzenlemesi ile cezaevlerindeki doluluk da azalmış olacak. Cezalarda indirime gidilmesi ile kaç kişinin serbest kalacağı henüz bilinmiyor. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda da bir çalışma yürütüyor. Bazı hukukçular, serbest kalacakların sayısının 100 bini bulabileceğini dile getiriyor" detaylarına yer verildi.