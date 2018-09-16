İsrail Şam'daki sivil havaalanını vurdu

İsrail savaş uçakları Suriye Şam uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi. Ancak Suriye hava savunmasının gerçekleştirdiği füzeli saldırıyı püskürttükleri belirtildi.







Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun hava savunma güçlerinin hava saldırısını püskürtmek üzere devreye girdiklerini aktardı.





Sputnik'in aktardığına göre, askeri bir kaynak da aynı bilgiyi verdi.





Daha önce saat yaklaşık 21.50’de Şam’da birkaç şiddetli patlama olduğu bilgisi aktarılmıştı.





Askeri yetkili, “Hava savunma sistemleri İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’nın bulunduğu bölgeye yönelik füzeli saldırısını püskürttü, birkaç füze düşürüldü” diye konuştu.





"İRAN UÇAĞI DA VURULDU"





Yetkili ayrıca saldırıda ölü ya da yaralıların olmadığı, sadece maddi hasar oluştuğunu söyledi.





Öte yandan, İsrail'in havalimanındaki İran'a ait bir kargo uçağını vurduğu da iddia edildi. Yine bazı yerel kaynaklar ise İsrail'in Şam'ın Kuteyfa ile Necha'da bulunan İran'a ait askeri üsler ile mühimmat depolarını vurduğu ileri sürüldü.