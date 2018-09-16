Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı'ya sahte rapor veren 6 doktor örgüt üyeliğinden tutuklandı /16 Eylül 2018 12:36

Çakıcı'ya sahte rapor veren 6 doktor örgüt üyeliğinden tutuklandı

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.

SHABER3.COM

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Alaattin Çakıcı'ya süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 6'sı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K, H.G, S.Z, İ.K. ve H.A. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, F.E.G, T.A, A.Ü, H.G. İ.K. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece "evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı. S.Z. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Eylül'de Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik ve suç örgütüne üye oldukları iddiası üzerine 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, soruşturma çerçevesinde, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üyelikleri iddiasıyla aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü'nün bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çakıcı'ya sahte rapor veren 6 doktor örgüt üyeliğinden... Sonraki Haber >>

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:28