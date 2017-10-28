Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'da Katalonya krizi büyüyor /28 Ekim 2017 09:31

İspanya'da Katalonya krizi büyüyor

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi hükümetini feshedip bu bölgede 21 Aralık'ta erken yerel seçime gitme kararı aldıklarını açıkladı.

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Katalonya yerel parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulunun aldığı kararları açıklayan Rajoy, Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidileceğini duyurdu.

Başbakan Rajoy, vatandaşların geleceklerine karar vermeleri için sandığa gidilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Rajoy, "Katalonya özerk yönetimde demokrasinin tekrardan sağlanabilmesi için yasal, temiz, özgür bir seçime gidilecektir" dedi.

İspanya Başbakanı, "Katalonya'da vatandaşların adına kimsenin yasa dışı hareket etmemesi için seçimin zorunlu olduğunu, bir dakika bile kaybetmeden birlikte yaşamın yeniden inşa edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, anayasanın 155. maddesi gereği, Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve yerel polis müdürlerini görevden aldıklarını açıkladı. Katalonya özerk yönetiminin görevlerinin merkezi hükümetin bakanlıkları tarafından üstlenileceğini söyleyen Rajoy, özerkliğe son vermediklerini, 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidileceğini de belirtti.

Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosu İspanya'dan ayrılmak için anayasal süreci başlatmayı bugün yayınladığı açıklamayla duyurmuştu. Parlamento kararı sonrası, Katalan vekiller bağımsızlık için gizli oy kullandı. Oylama sonucunda, İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. İspanya yönetimi ise, Katalan Özerk Bölgesi Yönetimi'ni görevden aldı.
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