Ekonomi öyle coşkun ki plazalar hızla boşalıyor!

Plazalar boşalıyor





Propin tarafından yılda dört defa hazırlanan “İstanbul Ofis Pazarı Genel Bakış” raporunun 2017 yılı üçüncü çeyrek sayısı yayınlandı. 12 ofis bölgesinin incelendiği rapora göre, büyümeye devam eden stok nedeniyle boşluk oranlarının arttığı görüldü. İstanbul A sınıfı ofis stoku, 2017 üçüncü çeyrekte yaklaşık 457 bin metrekare artışla, son iki yıldaki en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Stoka eklenen ofis alanlarının yarısı Kağıthane, yüzde 27'si Maslak, yüzde 16'sı ise İstanbul Atatürk Havalimanı çevresindeki yeni yapılar oluşturdu.







GÖÇ HIZ KAZANDI





A sınıfı ofislerde sene başında yüzde 25.7 olan boşluk oranı ise yılın üçüncü çeyreği itibariyle yüzde 31'e yükseldi. Boşluk oranlarının en fazla olduğu bölge yüzde 39.5 ile Gayrettepe – Zincirlikuyu'da görülürken, ikinci sırada yüzde 33.7 ile Maslak, üçüncü sırada yüzde 26.8 ile Şişli – Fulya yer aldı. Yüksek kira bedeline sahip A sınıf ofislerde daha fazla boşluk görülürken, B sınıfında bu rakamların daha düşük olması dikkat çekti. Merkez iş alanlarındaki boşluk oranlarının yüzde 31'ini A sınıfı ofisler, yüzde 15.1'ini ise B sınıfı yapılar oluşturdu. İstanbul'un en merkezi iş alanlarında yer alan plazaların boşalmasının başında döviz kurundaki yükseliş gösteriliyor. Maliyeti düşürmek isteyen kurumsal firmalar, merkez iş alanları yerine, Kartal, Maltepe, Kağıthane ve Ataşehir gibi gelişmekte olan ofis bölgelerine taşınmayı tercih ediyor.





KİRA TL'YE DÖNDÜ





Sene başından bu yana İstanbul'daki A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasının yaklaşık yüzde 10 düştüğü hesaplandı. İstanbul genelinde metrekare başına ortalama ofis kira bedeli 27.6 dolardan 25 dolara gerilerken, bazı mal sahiplerinin liste fiyatlarında döviz kuru yerine Türk Lirası'nı tercih etmeye başladığı belirtiliyor. A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması Levent'te 30.7, Zincirlikuyu – Esentepe – Gayrettepe'de 24.7, Beşiktaş'ta 23.7, Kozyatağı'nda 20.7, Ümraniye'de ise 17.3 dolara geriledi.





STOK HIZLA BÜYÜYOR







İstanbul Ofis Pazarı'nda bir süredir ertelenen proje açılışlarına karşılık, özellikle Maslak ve havaalanı bölgesi olarak bilinen Ataköy – Sefaköy – Güneşli'deki büyük ölçekli ofis binalarının hizmete açılmasıyla, stok hızla büyüdü. Gelişmekte olan ofis bölgelerinden Kağıthane'de yer alan Vadistanbul ve Seba Office projelerindeki ofis alanlarının kullanıma açılmasıyla, pazar son iki yıldaki en hızlı büyümesini 2017 üçüncü çeyrek döneminde gösterdi. Havaalanı bölgesinde gerçekleşen stok artışı ile 2017 üçüncü çeyrekte stokun 800 bin metrekarenin üzerine çıkması dikkat çekti. Ayrıca İstanbul'daki ikinci büyük ofis stokuna sahip olan Maslak'taki ofis alanlarının artmasıyla stok 750 bin metrekareyi buldu.





COŞMUŞ BİR EKONOMİMİZ VAR





Ekonomi Bakanı Zeybekci, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin ekonomisi hakkında herhangi bir endişelerinin olmadığını belirterek, "Ekonomimiz iyi durumda. Coşmuş olan bir ekonomimiz var" demişti.

