İspanya Katalonya'dan polislerini çekiyor

İspanya, 1 Ekim'de Katalonya özerk bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumu öncesi bölgeye gönderdiği polislerini geri çekmeye başladı.





İspanya İçişleri Bakanlığı sözcüsünün salı günü yaptığı açıklamada, eylül ayında Katalonya'ya gönderilen ve İspanyol kolluk kuvvetleri National Police ve Guardia Civil'e mensup polislerin salı gününden itibaren geri çekilmeye başlandığı belirtildi.





İspanya Anayasa Mahkemesi'nin askıya alınmasına karar verdiği ve merkezi hükümetin de yasa dışı olarak kabul ettiği 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu öncesinde Katalonya'ya giden polislerin, cumartesi gününe kadar bölgeyi tamamıyla terk edecekleri ifade edildi.





İçişleri Bakanlığı sözcüsü bölgeye gönderilen polislerin sayısı hakkında bir bilgi vermezken, ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi El Pais'e göre bu rakam 10 bin civarında.





Katalonya özerk bölgesinin Mossos d'Esquadra adında kendi polis kuvvetleri bulunuyor ve İspanya polisinin bölgede genellikle sınırlı görevleri oluyor.



