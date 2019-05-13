Samanyolu Haber /Teknoloji / İsmi "mermi" ve dünyanın en hızlısı /13 Mayıs 2019 15:41

İsmi "mermi" ve dünyanın en hızlısı

Japonlar hızlı trende kendileri ile yarışıyor. Saatte 360 kilometre hıza erişebilen ALFA-X hızlı treni test sürüşlerine başladı.

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Saatte 360 kilometre hıza erişebilen dünyanın en hızlı treni "ALFA-X", Japonya’da görücüye çıktı. 

Üç yıl sürecek testlere başlayan trenin 2030 yılında yolcu taşımacılığında kullanılacağı belirtiliyor.

Trenin maksimum hızına ulaşması durumunda başşehir Tokyo ile ülkenin kuzeyindeki Sappora şehri arasındaki mesafenin yarıya yarıya azalarak 4,5 saate inmesi bekleniyor.

22 METRELİK SİVRİ BURUN

ALFA-X, 10 vagona ve yaklaşık 22 metrelik sivri bir buruna sahip. Bu tasarım, yüksek hızlarda sesi ve basıncı azaltması ve tünellere girişin daha güvenli olması için yapıldı.

Saatte 360 kilometre hıza ulaşabilen ALFA-X modelinin makinist bölümü.

Japonya, geçen sene Shinkansen N700S modelinin testlerine başlamıştı. Bu modelin 2020 yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayacağı ve Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda hizmet vereceği açıklanmıştı.

EN HIZLILARI YİNE JAPONYA'DA 

Dünyadaki en yüksek hıza ulaşan trenler, saatte 200 km ile yine Japonya ve Fransa’da bulunuyor. Fransa ve İngiltere’yi bağlayan Eurostar saatte 185 km hız yapıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsmi "mermi" ve dünyanın en hızlısı Sonraki Haber >>

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Ralli Pilotu kaza yaptı

Ralli Pilotu kaza yaptı

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Saadet'ten AKP'ye "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesi

Saadet'ten AKP'ye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:13:45