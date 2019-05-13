Saatte 360 kilometre hıza erişebilen dünyanın en hızlı treni "ALFA-X", Japonya’da görücüye çıktı.





Üç yıl sürecek testlere başlayan trenin 2030 yılında yolcu taşımacılığında kullanılacağı belirtiliyor.





Trenin maksimum hızına ulaşması durumunda başşehir Tokyo ile ülkenin kuzeyindeki Sappora şehri arasındaki mesafenin yarıya yarıya azalarak 4,5 saate inmesi bekleniyor.





22 METRELİK SİVRİ BURUN





ALFA-X, 10 vagona ve yaklaşık 22 metrelik sivri bir buruna sahip. Bu tasarım, yüksek hızlarda sesi ve basıncı azaltması ve tünellere girişin daha güvenli olması için yapıldı.





Saatte 360 kilometre hıza ulaşabilen ALFA-X modelinin makinist bölümü.





Japonya, geçen sene Shinkansen N700S modelinin testlerine başlamıştı. Bu modelin 2020 yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayacağı ve Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda hizmet vereceği açıklanmıştı.





EN HIZLILARI YİNE JAPONYA'DA





Dünyadaki en yüksek hıza ulaşan trenler, saatte 200 km ile yine Japonya ve Fransa’da bulunuyor. Fransa ve İngiltere’yi bağlayan Eurostar saatte 185 km hız yapıyor.



