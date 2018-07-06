Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Kahraman yazı yazdı YSK Erdoğan'ın mazbatası değiştirdi.... /06 Temmuz 2018 02:11

İsmail Kahraman yazı yazdı YSK Erdoğan'ın mazbatası değiştirdi....

Yüksek Seçim Kurulu, Meclis'in yazısı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasından 13 ifadesini kaldırdı.

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YSK, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarını ilan ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildiğine dair mazbata hazırladı. Mazbatada, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir” yazısı yer aldı.

YSK üyelerinin imzaladığı mazbata YSK Başkanı Sadi Güven tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a takdim edildi.



Mazbatanın tesliminden bir gün sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla YSK’ya bir yazı gönderildi. Yazıda şöyle denildi:


 
“Yazınız ekindeki tutanakta (mazbatada) ’13’ rakamına, Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya Cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı görülmüştür. Bu sebeple ’13’ rakamıyla ilgili tereddütler hâsıl olmuştur. Konunun tekrar değerlendirilerek oluşan bu tereddüdün ortadan kaldırılmasını rica ederim.”



YSK, 13 İFADESİNİ KALDIRDI

YSK, TBMM Başkanı Kahraman’ın yazısı üzerine hemen toplanarak konuyu değerlendirdi. Karar şöyle oldu:

“Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Anayasanın 101. Maddesi uyarınca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine, Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3. maddesinde yer alan ’13.’ ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YSK’nın yeniden aldığı bu kararla mazbata 13 ifadesi kaldırılarak yeniden düzenlendi.

Karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.
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