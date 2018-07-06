Samanyolu Haber /Gündem / Şahenk’in uçağının yeni sahibi belli oldu /06 Temmuz 2018 02:03

Şahenk’in uçağının yeni sahibi belli oldu

Kredi yapılandırmak için bankalarla masaya oturan Ferit Şahenk bir çok şirketini satmııştı... Daha sonra da yelkenli teknesi, yatı ve özel uçağını da satışa çıkartmıştı ... Şahenk'in Gulfstream 450 tipi özel uçağı yeni sahibini buldu...

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Doğan Medya'yı satın alan Demirörenler, şimdi de Doğuş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in Gulfstream 450 tipi özel uçağını satın aldı. Uçağın bedelinin 12 milyon 250 bin dolar olduğu belirtildi.
FİYATI 12 MİLYON 250 BİN DOLAR
Şahenk'in iş ve tatil seyahatlerinde kullandığı uçağının yeni sahibi ise geçtiğimiz aylarda Doğan Medya Grubu’nu satılan Demirören'ler oldu.
Airporthaber'in edindiği bilgiye göre, Körfez Havacılık'ın işletmesi altında bulunan uçağın satış fiyatının yaklaşık 12 milyon 250 bin dolar civarında olduğu kaydedildi.
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