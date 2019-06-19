Samanyolu Haber /Gündem / İSKİ'nin mülakat soruları: Ensar, Rabia, Diriliş... /19 Haziran 2019 08:57

İSKİ'nin mülakat soruları: Ensar, Rabia, Diriliş...

İBB’ye bağlı İSKİ, mülakatla işçi alımı yaptı. Sınava KPSS'den yüksek puan alan mühendisler, kimyagerler ve şehir planlamacıları girerken, mülakatta sorulan sorular diyecek söz bırakmadı...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ, Aralık 2018'de 58 branşta 461 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) taban puanı 70 olarak belirlendi. 

Müracaat eden adaylarla 7 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında sözlü mülakat yapıldı. Mülakatın sonuçları 17 Mayıs'da açıklandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, mülakatta sınava girenlerin dini bilgilerini ölçecek sorular soruldu. 

İşe alınacak mühendis, mimar, şehir plancısı, kimyager ve teknikerlere yöneltilen dikkat çekici sorular arasında şunlar yer aldı: “İBB Gençlik Meclisi başkanı kimdir?, Diriliş nesli size ne ifade ediyor?, Tilavet secdesi nedir?, İHH'nın açılımı nedir?, Necip Fazıl'ın Çile kitabını okudunuz mu?, TÜGVA'yı duydunuz mu? Sizce en etkili siyasi lider kimdir? Başörtüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?, Rabia işaretinin anlamı nedir? Sabah namazı kaç rekattır? Ensar Vakfı'nı biliyor musunuz?”

KPSS'de derece yapan birçok aday işe alınamadığını görünce isyan etti.

KPSS BİRİNCİSİ GİREMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Orhan Çakır'a ulaşan ihbarlar mülakat sürecinde yaşanan skandalı da gözler önüne serdi. 

Çakır, başvuran adayların birçoğu tarafından referans kısmına AKP'li milletvekili, belediye başkanlarının isimlerinin yazıldığını söyledi. 

Mülakattan 4 ay sonra açıklanan işe alım listesine, KPSS Türkiye birincisi ve ikincisinin bile giremediğini belirten Çakır “Kimya mühendisliğinden 96 KPSS puanlı Türkiye genelinde ve İSKİ listesinde 1'inci sırada olan aday elenmiş. İnşaat teknisyenliği için 6 kişilik kadro için 30 kişi mülakata giriyor. Mülakat listesinde 1'inci sıradaki 85 KPSS puanlı aday eleniyor ve 30'uncu sıradaki aday ise 70 KPSS puanı ile atanıyor. KPSS listesinde genel olarak en alt sıradakiler başarılı olmuş. Tam bir partizanlık örneği yaşandı.” dedi.
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