Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan İstanbul kararını değiştirdi... /19 Haziran 2019 09:00

Erdoğan İstanbul kararını değiştirdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da miting yapıp yapmama yönündeki kararını bir kez daha değiştirdi. Yeni karara göre Erdoğan, 4 ilçede 'açılış' konuşması yapacak, 10'a yakın ilçede ise 'selamlama'.

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31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'da bir büyük miting yapan, ayrıca tüm ilçelerde de ayrı ayrı mitingler düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinde 'sahadan' çekilmişti.

Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ı öne çıkaran seçim kampanyası nedeniyle miting yapmama kararı aldığı belirtilirken, bu kararda da değişikliğe gidildi.

Seçime kısa süre kala Erdoğan'ın aldığı yeni kararı köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’ın programı yeniden düzenlendi. Erdoğan son hafta seçim kampanyası için meydanlara çıkıyor. İlk başlarda 39 ilçede miting yapması planlanıyordu. Sonra bundan vazgeçildi, program Binali Yıldırım üzerine inşa edildi. Ancak önceki gün yapılan değişiklikle Erdoğan 4 ilçede açılışlara katılıp meydan konuşması yapacak. 10’a yakın ilçede ise otobüsün üzerinde selamlama turu olacak. Tabii meydanda ya da caddelerde toplanan partililere otobüsün üzerinden kısa selamlama konuşması yapılacak" ifadesini kullandı
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