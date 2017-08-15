Samanyolu Haber /Gündem / İşkenceyle mi öldürüldü? /15 Ağustos 2017 00:15

İşkenceyle mi öldürüldü?

Hizmet Hareketi'ne uygulanan kitlesel kırımda bu kez bir işçi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İşçi Davut Türkel gözaltında hayatını kaybetti

Antalya’da işçiler tarafından kurulan Akdeniz Çalışanlar Derneği'ne (AKÇADER)  13 Temmuz 2017'de operasyon düzenlendi. 

Çoğunluğunu asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan işçilerin oluşturduğu derneğin üyelerinin evleri sabah 06.30 zincirleme biçimde baskına uğrarken, gözaltına alınanlardan biri de Davut Türkel'di.

90 işçinin gözaltına alındığı operasyonda uzun gözaltı süreci uygulanırken, 59 yaşındaki Davut Türkel gözaltında hayatını kaybetti. 

Türkel, gözaltının 12. günü 24 Temmuz 2017'de komaya girdi. Emniyet'ten ailesine verilen bilgiye göre ifade vermeye götürülürken düştü ve kafasını Adliye'de merdivenlere çarptı.
 
Yaklaşık 10 gün hastanede kalan işçi Davut Türkel, 3 Ağustos 2017'de yoğun bakımda hayatını kaybetti. 

NASIL DÜŞTÜ?

Polislerin kolları arasında götürülürken nasıl düşüp kafasını çarptığı konusu soru işareti. 

Ailenin tek emin olduğu hastanenin verdiği "beyin kanaması sonucu öldüğü" şeklinde verilen rapor. 

DÜŞTÜ MÜ İŞKENCE Mİ?

İşkence yöntemi olarak polislerin tutukluların kafasını duvara çarpması, ters kelepçeliyken itekleyerek düşürme yönteminin sık uygulandığı biliniyor. İşçi Davut Türkel'in bu şekilde hayatını kaybetmiş olma ihtimali sözkonusu ancak ölüm biçimini aydınlatacak etkili bir soruşturma açılmış değil. 

ACELE TAHLİYE

Şüphe çeken bir başka durum ise işçi Davut Türkel'in komaya girdikten hemen sonra, daha ifadesi bile alınmadan, savcı ve hakim karşısına çıkartılmadan hakkında alel acele verilen tahliye kararı. 

Yeni doğum yapmış annelerin bebekleriyle tutuklandığı, kanser hastalarının ameliyattan hemen sonra cezaevine götürüldüğü bir ortamda işçi Davut Türkel hakkında acele verilen tahliye kararı birşeylerin örtülmeye çalışıldığını gösteriyor. 

GERİYE ÜÇ ÇOCUĞU KALDI

İşçi maaşıyla üç kız çocuğuna ve hasta eşine bakan işçi Davut Türkel'den geriye gözü yaşlı ailesi kaldı. 
<< Önceki Haber İşkenceyle mi öldürüldü? Sonraki Haber >>

Son şeytani senaryo...

Son şeytani senaryo...

Bu gazetecilerin derdi ne?

Bu gazetecilerin derdi ne?

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Ye’se kapılmamak lazı

Ye’se kapılmamak lazı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:24:17