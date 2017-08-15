İşkenceyle mi öldürüldü?

İşçi Davut Türkel gözaltında hayatını kaybetti





Antalya’da işçiler tarafından kurulan Akdeniz Çalışanlar Derneği'ne (AKÇADER) 13 Temmuz 2017'de operasyon düzenlendi.





Çoğunluğunu asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan işçilerin oluşturduğu derneğin üyelerinin evleri sabah 06.30 zincirleme biçimde baskına uğrarken, gözaltına alınanlardan biri de Davut Türkel'di.





90 işçinin gözaltına alındığı operasyonda uzun gözaltı süreci uygulanırken, 59 yaşındaki Davut Türkel gözaltında hayatını kaybetti.





Türkel, gözaltının 12. günü 24 Temmuz 2017'de komaya girdi. Emniyet'ten ailesine verilen bilgiye göre ifade vermeye götürülürken düştü ve kafasını Adliye'de merdivenlere çarptı.

Yaklaşık 10 gün hastanede kalan işçi Davut Türkel, 3 Ağustos 2017'de yoğun bakımda hayatını kaybetti.





NASIL DÜŞTÜ?





Polislerin kolları arasında götürülürken nasıl düşüp kafasını çarptığı konusu soru işareti.





Ailenin tek emin olduğu hastanenin verdiği "beyin kanaması sonucu öldüğü" şeklinde verilen rapor.





DÜŞTÜ MÜ İŞKENCE Mİ?





İşkence yöntemi olarak polislerin tutukluların kafasını duvara çarpması, ters kelepçeliyken itekleyerek düşürme yönteminin sık uygulandığı biliniyor. İşçi Davut Türkel'in bu şekilde hayatını kaybetmiş olma ihtimali sözkonusu ancak ölüm biçimini aydınlatacak etkili bir soruşturma açılmış değil.





ACELE TAHLİYE





Şüphe çeken bir başka durum ise işçi Davut Türkel'in komaya girdikten hemen sonra, daha ifadesi bile alınmadan, savcı ve hakim karşısına çıkartılmadan hakkında alel acele verilen tahliye kararı.





Yeni doğum yapmış annelerin bebekleriyle tutuklandığı, kanser hastalarının ameliyattan hemen sonra cezaevine götürüldüğü bir ortamda işçi Davut Türkel hakkında acele verilen tahliye kararı birşeylerin örtülmeye çalışıldığını gösteriyor.





GERİYE ÜÇ ÇOCUĞU KALDI





İşçi maaşıyla üç kız çocuğuna ve hasta eşine bakan işçi Davut Türkel'den geriye gözü yaşlı ailesi kaldı.