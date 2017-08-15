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ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok hızlı bir şekilde...
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ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok hızlı bir şekilde...
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15 Ağustos 2017 00:32
ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok hızlı bir şekilde...
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis yaptığı açıklamada "Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" ifadelerini kullandı.
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ABD'den Kuzey Kore'ye savaş tehdidi: Çok hızlı bir şekilde...
Reuters'in haberine göre; ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, " Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.
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