ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok hızlı bir şekilde...

ABD'den Kuzey Kore'ye savaş tehdidi: Çok hızlı bir şekilde...





Reuters'in haberine göre; ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, " Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.