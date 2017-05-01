İşkenceyle ifade alıyorlar!

Geçtiğimiz hafta hakkında gözaltı kararı çıkarılan 5000 kişiden 2331'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara yönelik





DELİL YOK İFADE İMZALATILMAYA ÇALIŞILIYOR







Yalnızca diktatörlük rejimlerinde görülen “listeler üzerinden toplu gözaltı” uygulaması Türkiye’de ilk defa devreye sokulmuş ve 5 bin kişi hakkında tek kararla gözaltı uygulamasına gidilmişti.





Listelerde ismi bulunan, tamamına yakını öğretmen ve eğitimci isimler hakkında hiçbir delil bulunmadığı, sadece liste üzerinden yapılan tutuklamalar nedeniyle Emniyet’in sorgudan delil üretme yöntemini uyguladığı öğrenildi. Bu çerçevede listede ismi bulunanlara “mahrem imam” olduğunu kabul ettirmek için yoğun baskı ve işkenceler başladı.





KOM VE TEM’E ALINAN İŞKENCEDEN GEÇİRİLİYOR





Çeşitli nezarethanelerde ve spor salonlarında tutulan kişilerin, avukatları olmadan yasak biçimde sorguya alındıklarına yönelik yoğun ihbar geliyor. KOM ve TEM şubelerinde çalışan polislerin, nezarethanelerden rastgele seçtikleri kişileri avukatlarına haber vermeden sorguya aldıkları, kaba dayak yöntemiyle suç kabul ettirmeye çalıştıkları belirtiliyor.





DELİL YOK İFADELERLE DELİL ÜRETİLMEYE ÇALIŞILIYOR





Gözaltına alınan yüzlerce kişinin hiçbiri hakkında delil çalışması yapılmadığı sadece liste üzerinden gözaltına alındıkları bu nedenle İl Emniyet Müdürlükleri’nin savcılığa sevkten önce dosya oluşturamadığı belirtiliyor. Savcılıkların karşılarına dosya ve delil olmadan kişilerin getirilmemesi aksi durumda tutukluluğa sevkte zorlanıldığını belirtmeleri üzerine Emniyet’in işkenceli sorgu yöntemine geçtiği ifade ediliyor.





Tamamına yakını eğitimci olan bin kişinin hemen hiçbiri hakkında suç delili bulunmadığı ve tamamının ağır sorgu yöntemlerinden geçirildikleri belirtiliyor.





Küfür, tokat, kaba dayak, baskı, eşle tehdit etme gibi yöntemlerin Emniyet Müdürlüklerinde yoğun biçimde kullanıldığı gelen bilgiler arasında.





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