Erdoğan Trump görüşmesi tehlikede

Yeni öğrendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan son birkaç gündür yaptığı hemen tüm konuşmalarda 16 Mayıs'ta Amerika Başkanı Donald Trump'la yapacağını söylediği görüşmeye atıflarda bulunuyor.





Türkiye'nin Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki oldu bittilere asla izin vermeyeceğini söylüyor, konuyu Trump'la yapacağı görüşmede dile getireceğini belirterek “Biz baş başa görüştüğümüzde sorunların çözeceğimize inanıyoruz” diyor. Saray'da da Amerika gezisi nedeniyle hummalı bir çalışma olduğunu öğrendim. Amerika'ya gidecek ekip harıl harıl çalışıyor, Trump'a verilecek belgeler ve bilgiler sürekli olarak yeniden değerlendiriliyor.





Buna karşı Amerika'dan aldığım bazı haberler bu görüşmenin tehlikeye düşebileceği yönünde sinyaller veriyor.





Beyaz Saray'la ilişkileri güçlü, birçok gazeteye haber servisi yaptıktan sonra artık emekliliğinin tadını Amerika'da çıkaran eski bir gazeteci dostumla son günlerin ışığında Türk Amerikan ilişkilerini konuştum cumartesi akşamı telefonla.





Gazeteci dostum “Beyaz Saray ve Pentagon'un Türkiye ile gündeminde iki konu var” dedi. Bunlardan birincisi Türkiye'nin Kuzey Orak ve Suriye'ye yönelik askeri operasyonları. Amerika Türkiye'nin bu askeri operasyonlarından rahatsız. Çünkü Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgede Amerikan askeri varlığı da var ve onların can güvenliği her an tehdit altında.





İkinci konu ise Rıza Zarrap davası. Gazeteci dostum “tam teyit edemedim ama Salı günü (yarın) yapılacak Reza Zarrab (Rıza Sarraf) duruşmasında çok ilginç bir gelişme olabilirmiş. Mahkemede Reza Zarrab'ın işlediği suçlarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de dahli olduğu konusunda bazı belgeler açıklanacakmış” dedi.

İşte Ataklı'nın yazısının ilgili bölümü: