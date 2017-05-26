IŞİD'in Türk komutanı öldürüldü

IŞİD’ın Dış operasyonlarından sorumlu yöneticisi Mustafa Güneş, 27 Nisan’da Suriye’de Mayadin yakınlarında koalisyon uçaklarının hava saldırısında öldürüldü. Güneş, Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Batılı ülkelere yönelik saldırılarda mali operasyonları yönetiyordu.







Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Ebu Asım El Jazaeri de Mayadin yakınlarında 11 Mayıs’ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Amerikalı yetkililere göre El-Jazaeri, IŞİD’in gençlik grubunu eğitiyordu.





Bir diğer üst düzey IŞİD komutanı olan Ebu –Khattab el-Rawi üç IŞİD militanı ile birlikte El-Qaim yakınlarında 18 Mayıs’ta Irak’ta öldürüldü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı El-Rawi’nin Anbar vilayeti lideri olarak görev yaptığını açıkladı. Açıklamaya göre El-Rawi, IŞİD liderliğine doğrudan destek sağlıyordu ve insansız hava araçlı operasyonları koordine ediyordu.





Bu arada bir Amerikan askeri Suriye’nin kuzeyinde aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.





Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.





Aracın neden devrildiği bilinmiyor.





Amerikan güçleri Suriye’de yerel güçlere IŞİD’e karşı destek veriyor.





IŞİD’in başkenti olarak değerlendirilen Rakka yerel güçler tarafından kuşatılmak üzere.

Irak güçleri örgütü Musul’un yüzde 90’ınından çıkarmış durumda.