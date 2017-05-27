AKP'nin 'Almanya'daki çetesi'nin elebaşları Türkiye'ye kaçtı

Avrupa Postası'nda Süheyla Kaplan'ın Stuttgarder Zeitung gazetesi'ne dayandırarak kaleme aldığı haberde, Almanya’da aranan Osmanen Germania adlı çete grubunun ele başlarının Alman güvenlik birimleri istihbaratına göre Türkiye’ye kaçtıkları belirtilirken, söz konusu enformasyonun Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen’in Alman hükümetine konu ile ilgili yanıtlamasını istediği soru önergesinde ortaya çıktığı ifade edildi.







Dağdelen Alman istihbarat birimlerinin gözü önünde çete grubunun ele başlarının Türkiye’ye kaçtığını ifade ederek, söz konusu çete örgütünü "Erdoğan’ın özel kriminal birlikleri" ifadeleriyle değerlendirdi. Stuttgart Zeitung adlı gazetesinin yorumuna göre Türk İstihbarat Servisi ( MİT) Almanya’da AKP’nin yurtdışı lobi örgütü Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), islamcılar, aşırı sağcı bozkurtlar ve Osmanen Germania çetesini inşaa etti. İddiaya göre çete İsviçre’den Almanya’ya silah kaçakçılığı da yapmakta. Gazetenin araştırmasına göre Çekoslovakya Silah Fabrikası’nda üretilen "Skorpion" modeli sözkonusu makinalı silahların alıcısı sadece Osmanen Germania değil, "Hells Engels" ( Cehennem Melekleri) adlı Türk motosiklet çetesi de bu tür silahları yasa dışı yollar ile Almanya’ya getirmektedir.





'OSMANEN GERMANIA VE ERDOĞAN İLİŞKİSİ'





Hatırlanacağı üzere Hells Angels’in Frankfurt’ta faaliyet gösteren Alman üyeleri ile Giessen merkezli Türk üyeleri arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktaydı. Hells Angels üyeleri sık sık uyuşturucu ticareti, adam yaralama ve şantaj suçlarıyla gündeme geliyordu. 2016 yılında da söz konusu bu motosiklet çetesinin lideri Aygün Mucuk öldürülmüştü.





Gazetede yer alan habere göre Köln’de kadın ticareti yapan ve daha önce Almanya’dan Türkiye’ye sınırdışı edilen Necati Coşkun Arabacı’nın Osmanen Germania ve Hells Angels örgütü ile bağlantısı var ve şu an İzmir’de yaşıyor. Alman hükümeti Sol Partinin Arabacı’nın İzmir’de Osmanen Germania’yı örgütlediği yönündeki iddiasına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. Gazetenin yorumuna göre "Osmanen Germania’nın UETD, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ( DİTİB) ve Türk kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği ile ne gibi işbirliği var" sorusu önemli. Yine aynı şekilde gazetenin araştırmasına göre AKP’nin yurtdışı örgütü UETD Mannheim kenti Başkanı Yılmaz İlkay Arın ve aile klanının Erdoğan ve Osmanen Germania ile yakın ilşkisi var. Arın Erdoğan’ın danışmanı Hakkı İlnur Çevik ve Osmanen Germania çetesinin ele başısı Mehmet Bağcı ile birlikte bir toplantı organize etmişti. 2016 yılında gerçekleştirilen sözkonusu toplantının güvenliğini de UETD üstlenmişti.





Dağdelen gazeteye yaptığı açıklamada‚ "Gazetenizin araştırmasını Alman hükümeti soru önergesine verilen yanıt ile tasdiklemiştir. DİTİB ve UETD’nin yanı sıra Osmanen Germania Erdoğan rejiminin Almanya’da beşinci koludur. Erdoğan Almanya’yı terör ile tehdit ediyor ve Alman hükümeti hiçbir reaksiyon göstermeksizin tehditleri sessiz bir biçimde izlemeye devam ediyor" dedi. Almanya’da istihbarat uzmanı Erich Schmidt- Eenboom Osmanen Germania örgütünün savaş silahları ile planlı bir biçimde örgütlendiğini ve UETD’nin başka bir türde örgütlenmesi olduğunu yorumladı.





SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLMİŞTİ





Almanya’nın en etkin siyasi dergilerinden Spigel, hatırlanacağı üzre bir süre önce Osmanlı Ocakları’nı ayrıntılı bir biçimde ele almış ve “Osmanen Germania” üzerinde Türk Milli İstihbarat Servisinin etkisi var’ değerlendirmesini yapmıştı.





Uzmanlara göre MİT’in Osmanen Germanen üzerinde etkisi olduğu belirtilirken, Alman hükümeti çevresine yakın kaynaklar, Osmanlı Germania’ya mensup kişilerin “bozkurtçu” oldukları konusunda hemfikirler.





Alman güvenlik kurumlarının yakın takip ettiği ve 2015 yılında kurulan Osmanen Germania çoğunlukla genç üyelerden oluşuyor. Kasım ayında güvenlik birimleri tarafından yapılan Osmanen Germania’ya yönelik operasyonlarda silah ve uyuşturucu ele geçirilmişti