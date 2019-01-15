Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'in Konya emiri emekli özel harekat polisi çıktı iddiası /15 Ocak 2019 14:12

IŞİD'in Konya emiri emekli özel harekat polisi çıktı iddiası

Konya'da düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan ve örgütün 'Konya emiri' olduğu ileri sürülen bir kişinin, emekli özel harekat polisi olduğu ortaya çıktı.

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Konya'da 2017 yılında IŞİD mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadeleri doğrultusunda aralarında örgütün 'Konya emri'nin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz 2017'de merkez Meram ilçesinde 5 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından tutuklanarak hakkında dava açılan sanık Mehmet Akif Kök, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Kök'ün örgüt hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda aralarında IŞİD'in 'Konya emiri'nin de olduğu öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden M.A, S.A. ve B.S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.S'nin emekli özel harekat polisi olduğu ve örgütün sözde 'Konya emiri' olduğu ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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