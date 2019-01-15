Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: YPG bu projeye giremez, onlar terörist

Erdoğan şunları söyledi:







*(Suriye'de)Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum. Üzerinde tüm ilgili arkadaşların konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir. Bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Bu özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamiyle engeller.







YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi? Onlar terörist. Biz güvenli bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz? DEAŞ’ın durumu neyse YPG de PYD de aynıdır. Onların akıbeti neyse onların akıbeti de o olmalı.





İlgili birimlerimiz çalışıp, terör örgütlerine karşı ne tedbirler alınması gerekiyor? Güvenli bölge dediğin zaman tüm o bölgeyi terörden temizleyeceksin.



