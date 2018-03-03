IŞİD yıllarca silah ve mühimmatı nasıl temin etti?

IŞİD askeri anlamda büyük ölçüde yenildi, Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği alan birkaç direniş noktası dışında tamamen örgütten temizlendi. IŞİD'i yenebilmek ancak 60'ı aşkın ülkenin koalisyonu ve üç yılı aşkın süren mücadeleyle mümkün oldu. Özellikle de IŞİD'in elindeki bölgelerde yaşayan sivil halk yüksek bedel ödedi, on binlerce sivil yaşamını yitirdi. Bir zamanlar IŞİD'in başkenti olarak görülen Rakka ile Irak'ın Musul, Ramadi, Tikrit gibi kentleri harabeye döndü.





IŞİD'in bu kadar uzun süre direnebilmesinin tek nedeni taraftarlarının fanatikliği değil. Örgüte silah ve cephane akışının kesintisiz devam etmesi de önemli bir rol oynadı. IŞİD'e giden silahların önemli bir bölümü NATO ve AB ülkeleri orijinliydi ve ABD ile Suudi Arabistan üzerinden çatışma bölgelerine gidiyordu.





AB ve Alman hükümetinin finansmanıyla çatışma bölgelerindeki silah hareketlerini takip eden örgüt Çatışma ve Silahlanma Araştırmaları'nın (CAR) üç yıllık çalışmaları sonucu ortaya çıkan rapor IŞİD'e silahların nereden geldiğini belgeliyor.





Cephede belgeleme çalışması





CAR'dan uzman ekiplerin Temmuz 2014-Kasım 2017 döneminde cephede yaptıkları incelemelerde IŞİD'le mücadele koalisyonunun eline geçen IŞİD silahları mercek altına alındı. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobani ile Irak'ın başkenti Bağdat arasında kalan bölgede yaklaşık iki bin silah ve 40 bin adedi aşkın cephane incelemeye alındı. CAR ekibi üretici verileri ve seri numaraları üzerinden sevkiyat rotalarını belirlemeye çalıştı. Ve oluşturdukları rapor Aralık ayında kamuoyuna sunuldu.





CAR'ın Suriye ve Irak'taki faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi Damien Spleeters kendisini en çok şaşırtan bulgunun sevkiyatın hızı olduğunu belirtiyor. DW'ye konuşan Spleeters, "Silahların ihraç sonrasında ne kadar hızlı bir şekilde IŞİD envanterine girdiğini görmek şaşırtıcı" diyor. Buna örnek olarak Bulgar üretimi tanksavar roketlerini gösteriyor. CAR araştırmasına göre 2015 yılı Aralık ayında ABD'ye satılan roketler, üzerinden daha iki ay geçmeden Ramadi'yi IŞİD'den geri alan Irak askerlerince IŞİD'in terk ettiği bölgede ele geçirilmiş.



