Yeni vergiye dünyadan tepki, Trump'tan savunma

IMF Sözcüsü Rice, yaptığı açıklamada, Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergisi getirme planını eleştirdi.
ABD'nin ulusal güvenliğini korumak gerekçesiyle ithalat kısıtlamalarına başvurmasının diğer ülkeler tarafından da kullanılabileceği uyarısında bulunan Rice, açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ithalat kısıtlamaları muhtemelen sadece diğer ülkelere değil, çelik ve alüminyumu en fazla kullanan imalat ve inşaat sektörleri de dahil olmak üzere Amerikan ekonomisine de zarar verecek. ABD tarafından önerilen tedbirlerin, fiilen ülkelerin ithalat kısıtlamalarını meşrulaştırmak için ulusal güvenlik gerekçesini kullanmasını artırmasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
'TİCARİ BARİYERLERİN AZALMASINI SAVUNUYORUZ'
Gerry Rice ayrıca, IMF'nin, ABD ile ticaret partnerlerini, ticari bariyerleri azaltmak için iş birliği yapmaya ve anlaşmazlıkları olağanüstü tedbirlere başvurmadan çözmeye teşvik ettiğini vurguladı.
TRUMP SAVUNMADA: 800 MİLYAR DOLAR AÇIĞIMIZ VAR
ABD Başkanı Donald Trump'sa çelik ve alüminyuma getirilecek ek gümrük vergilerini savunarak, “Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Yakında karşılıklı vergilendirmeye başlayacağız ve onların bize uyguladığı vergileri biz de onlara uygulayacağız. Ticaret açığımız 800 milyar dolar, başka çaremiz yok" dedi.
Trump, ithal çelik ve alüminyuma getireceği ek gümrük vergilerini kişisel Twitter hesabından savundu.
Yaptığı ilk paylaşımda ABD'nin ticarette neredeyse bütün ülkelere karşı dezavantajlı durumda olduğunu belirten Trump, "Bir ülke ticaret yaptığı hemen her ülkeye milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Örneğin, bir ülkeyle 100 milyar dolarlık açığımız varsa, onlarla ticaret yapmazsak biz kazanırız. Bu gayet basit" ifadelerini kullandı.
?Trump, diğer paylaşımlarında ise gümrük vergilerinin ABD'yi ve Amerikalı çalışanları korumayı amaçladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ülkemizi ve işçilerimizi korumalıyız. Çelik endüstrimiz kötü durumda. Eğer çeliğimiz yoksa, ülkemiz de olmaz. Bir ülke bizim ürünlerimize, örneğin yüzde 50 vergi koyuyorsa ve biz aynı ürüne ülkemize geldiğinde sıfır vergi uyguluyorsak, bu adil ve mantıklı değil. Yakında karşılıklı vergilendirmeye başlayacağız ve onların bize uyguladığı vergileri biz de onlara uygulayacağız. Ticaret açığımız 800 milyar dolar, başka çaremiz yok."
ABD Başkanı Trump, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu.