Yeni vergiye dünyadan tepki, Trump'tan savunma

IMF Sözcüsü Rice, yaptığı açıklamada, Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergisi getirme planını eleştirdi.



ABD'nin ulusal güvenliğini korumak gerekçesiyle ithalat kısıtlamalarına başvurmasının diğer ülkeler tarafından da kullanılabileceği uyarısında bulunan Rice, açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ithalat kısıtlamaları muhtemelen sadece diğer ülkelere değil, çelik ve alüminyumu en fazla kullanan imalat ve inşaat sektörleri de dahil olmak üzere Amerikan ekonomisine de zarar verecek. ABD tarafından önerilen tedbirlerin, fiilen ülkelerin ithalat kısıtlamalarını meşrulaştırmak için ulusal güvenlik gerekçesini kullanmasını artırmasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.





'TİCARİ BARİYERLERİN AZALMASINI SAVUNUYORUZ'





Gerry Rice ayrıca, IMF'nin, ABD ile ticaret partnerlerini, ticari bariyerleri azaltmak için iş birliği yapmaya ve anlaşmazlıkları olağanüstü tedbirlere başvurmadan çözmeye teşvik ettiğini vurguladı.





TRUMP SAVUNMADA: 800 MİLYAR DOLAR AÇIĞIMIZ VAR