Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD ve destekçilerini Lahey'de yargılama için ilk adım /08 Temmuz 2018 12:49

IŞİD ve destekçilerini Lahey'de yargılama için ilk adım

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının yargılanması için uluslararası bir özel mahkeme kurulması konusunda ilk adım Hollanda'nın Lahey kentinde atıldı.

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BBC Türkçe'nin haberine göre Irak hükümeti ile Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi, IŞİD'in gerçekleştirdiği katliamlar konusunda uluslararası kamuoyu ile işbirliği yapmayı kabul etti.

"Uluslararası IŞİD Mahkemesi'ne" ilişkin gelişmeler, Hollanda'nın Lahey kentinde Cuma günü gerçekleştirilen kongrede tartışıldı.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden yetkililer, uluslararası politikacılar, hukukçular, IŞİD kurbanları ve Iraklı yetkililer katıldı.

IŞİD'in faaliyetlerinin uluslararası bir özel mahkemede yargılanması fikrinin öncülerinden birisi olan Hollandalı parlamenter Pieter Omtzigt, bu önerinin hayata geçirilmesine bir adım daha yaklaşıldığını söyledi.

Irak'ta birçok IŞİD üyesi halen yargılanıyor. Ancak, ele geçirilen militan sayısının fazlalığı nedeniyle Irak kurumları yargılama konusunda yetersiz kalıyor. Davaların birçoğunda, eksik yargı sürecine rağmen idam kararları veriliyor.

'Medeniyetin ne olduğunu göstermek için önemli'

Toplantıya katılan soykırım uzmanı Prof. Gregory Stanton'a göre, uluslararası mahkeme önemli bir adım. Hollanda Televizyonu'na konuşan Stanton şunları söyledi:

"IŞİD'in yargılanması, sadece mağdurlara adalet dağıtmak ya da hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için gerekli değil; bu zulümlerin neden işlendiğini anlamak ve medeniyetin ne olduğunu bir kez daha göstermek için de önemli."

Hollanda'daki hükümet ortağı Hırisiyan Demokrat Parti (CDA) Milletvekili Pieter Omtzigt, uluslararası yargılama planının şu ansa sadece Irak hükümeti ve Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi ile sınırlı olduğunu söyledi.

Omtzigt'e göre, IŞİD etkili olduğu bir başka ülke olan Suriye ile Beşar Esad yönetimi nedeniyle şu amda işbirliği yapmak mümkün değil.

Konuyla ilgili tartışılan bir başka nokta ise, uluslararası mahkemenin sadece IŞİD liderlerini mi yoksa bütün örgüt üyelerini mi yargılayacağı konusunda. Prof. Stanton'a göre, mahkemenin önceliği, emirleri veren üst düzey örgüt liderleri olmalı.
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