Destici: Bu KHK çok titiz bir çalışmayla hazırlandı

AKP listesinden girdiği mecliste daha sonra BBP'ye geri dönen, dünün muhalefet lideri Destici, BBP'lilerin Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi için büyük çaba gösterdiğini belirterek, partililere ve il başkanlarına seçim sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.





Cumhur İttifakı'nın sadece seçime yönelik olmadığını vurgulayan Destici, "İttifakımız seçimlerle birlikte sona ermedi. Bundan sonra da devam edecek" dedi.





Destici, OHAL kapsamında bugün çıkarılan KHK'ye ilişkin de "Ttitiz bir çalışmanın sonucu olduğunu, devlet, millet ve ülke öncelenerek bu çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. Daha önceki KHK'lerde olduğu gibi bir yanlışlık varsa elbette bunlarda yargı yolu açıktır. Bundan sonra OHAL devam ettirilemeyeceği için bunlar mutlaka yargıya gidecektir. Haksızlığa uğradığını düşünenler varsa bunlarla ilgili yargının gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kararını vereceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.