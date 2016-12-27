Samanyolu Haber /Dünya / 'IŞİD lideri tıraş oldu, kılık değiştirdi' /27 Aralık 2016 18:13

'IŞİD lideri tıraş oldu, kılık değiştirdi'

''Bağdadi sakal ve bıyık tıraşı olmuş entari giyiyor, kefiye ile siyah cemedani takıyor. Takma sakalla halkın önüne çıkıyor” dediler

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Basın Sorumlusu Said Memuzini, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin tanınmamak için kılık değiştirdiğini iddia etti. Rudaw’da yer alan habere göre Memuzini, Ebubekir Bağdadi’nin ‘tanınmamak için’ giyim tarzında değişiklik yaptığını belirterek, “Bağdadi sakal ve bıyık tıraşı olmuş entari giyiyor, kefiye ile siyah cemedani takıyor. Takma sakalla halkın önüne çıkıyor” dedi.
 
‘ÇOK AZ DIŞARI ÇIKIYOR’

Memuzini, Bağdadi’nin daha önce örgüt mensuplarına mecbur kaldıklarında sakal tıraşına izin verdiğini ancak bunun kendisi için yeni olduğunu söyledi. “IŞİD halifesi Baac ile Rakka arasında bir bölgede ikamet ediyor” diyen KDP yetkilisi şunları söyledi, “Çok az dışarı çıkıyor. 15 gün önce Musul’a giderek geri dönmüş. Tekneyle yoğun çatışmaların yaşandığı Musul’un doğu yakasına giderek mensuplarını ziyaret etmiş. Baac’dan bir hayvan satıcısı kılığında kamyonetle Musul’a gidip geri dönmüş.”

Bağdadi’nin bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle yakınındakilerden 15 kişiyi infaz ettiğini hatırlatan Memuzini şöyle devam etti: “Bir kez yemeğine zehir konuldu, bir kez de onu suikast girişiminde bulunuldu. Başka bir sefer de yakındakiler darbeye yapmaya çalıştı. Bağdadi kendisine rakip olan Ömer Şişani ile Ebu Muhammed Adnani’yi öldürttü. Bağdadi kendisi onların konumlarını koalisyon güçlerine bildirdi. IŞİD’li emirler Bağdadi’nin uzaktan talimat vermesinden rahatsız. Onun savaşa dahil olmasını istiyor.” Musul’da gittikçe şartların zorlaştığını dile getiren Memuzini, “Son günlerde 12 çocuk soğuktan can verdi. 20 litre gazyağı 150 bin dinardan satılıyor” dedi.
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