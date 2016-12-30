Samanyolu Haber /Gündem / AVM otoparklarında yeni düzen /30 Aralık 2016 11:05

AVM otoparklarında yeni düzen

Alışveriş merkezleri (AVM) otoparkları girişlerine "plaka tanıma sistemi" kurulması yasal zorunluluk oldu.

AVM otoparklarında yeni düzen

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Alışveriş merkezleri hakkındaki yönetmelik” değiştirildi. Yapılan değişiklik ile tebliğe, “Alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılır” maddesi eklendi.

Tebliğe ayrıca, “İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır” hükmü de eklendi.

Buna göre, “kurulacak sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar” İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. 
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