İşadamını fabrika açtığı Sudan'dan getirtip şov yaptılar

Son olay Afrika ülkesi Sudan'da yaşandı. 81 gündür Sudan'da gözaltında tutulan Çorumlu işadamı Memduh Çıkmaz, bu ülkede uzun süre önce yaptığı yatırımlarla un fabrikası açmıştı.

Türkiye'de de vergi rekortmenliği bulunan ödüllü işadamı Çıkmaz hakkında Türkiye'de usulsüz şekilde hazırlanan iddianame Sudan'a gönderilerek tutuklama talep edildi. Sudan'lı yetkililer suçlamaları ilk etapta yetersiz bulsa da AKP'nin artan baskıları sonucu ülkeye yatırım yapmış işadamını gözaltına aldı.

81 günlük gözaltının ardından AKP'nin gönderdiği kişilere teslim edilen Memduh Çıkmaz'ın bugün kelepçeli fotoğrafı basına servis edildi. Üstelik işadamına 'para kasası' şeklinde isnatlarda bulunuldu.

Sayısız defa vergi rekortmeni olan Memduh Çıkmaz bir defasında ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün elinden almıştı.

FABRİKASI ÖRNEK GÖSTERİLİYORDU





Memduh Çıkmaz’ın fabrikasının defalarca “örnek yatırım” olarak, Sudan’a yatırım yapmak isteyen işadamlarına bizzat Sudanlı yetkililer tarafından gezdirildiği ve fabrikanın bulunduğu şehire en çok katkısı olan kuruluş olduğu ifade ediliyor.