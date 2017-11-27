Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'ten ilginç Zarrab mesajı /27 Kasım 2017 14:04

Melih Gökçek'ten ilginç Zarrab mesajı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, kendi ve oğlu Osman Gökçek'in 'Reza Zarrab davası' ile ilişkilendirilmesine sert tepki gösterdi. Gökçek, söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurunda bulunduğunu belirterek "Rezza Zarrab'ı ne ben ne oğlum tanır. Hayatta bir kez konuşmuşluğumuz yoktur. Buradan ikaz ediyorum. Peşlerini bırakan namerttir" dedi.

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Melih Gökçek’ten ‘Zarrab davası’ tepkisi: Oğlum da ben de onu tanımıyoruz

Geçtiğimiz ay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından koltuğuna oturan Mustafa Tuna’nın “fıskiye ve dinozor” operasyonu hakkında ne diyeceği merak konusu olan Melih Gökçek, suskunluğunu ‘Reza Zarrab davası’ için bozdu.

“NE BEN, NE OĞLUM REZZA ZARRAB’I TANIR”

Sosyal medyada, ‘sahte belgelerle’ kendisinin ve oğlu Osman Gökçek’in “Zarrab davası ile ilişkilendirilmesine” tepki gösteren Gökçek “Rezza Zarrab’ı ne ben ne oğlum tanır. Hayatta bir kez konuşmuşluğumuz yoktur.” dedi.

“PEŞLERİNİ BIRAKAN NAMERTTİR”

Melih Gökçek twitter hesabından şunları yazdı; “Şahsım ve ailem hakkında kripto F...’cülerin başını çektiği ancak bildik bilmedik hasetçilerin de çanak tuttuğu algı yöntemleri devam ediyor. Daha önce ileri sürülen bir uydurma belge bugünlerde twitter’da revaçta. Bu uydurulmuş belge tekrar gündeme gelince bütün çıplaklığı ile incelendi ve sahteliği ortaya kondu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış derler…

Medyadaki onur cellatları ile twitter’daki trollere gelince; hepinizi savcılığa vereceğiz ve dava açacağız. Buradan ikaz ediyorum. Peşlerini bırakan namerttir. İnşallah neticelerini de sizlerle paylaşacağız. Şu da bilinmeli ki Rezza Zarrab’ı ne ben ne oğlum tanır. Hayatta bir kez konuşmuşluğumuz yoktur. Türkiye’ye bu konuda kurulan komplolar da göreceksiniz boşa çıkacak. Tezgah F...’nün 17/25 Aralık’ının ABD versiyonudur.”
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